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25.09.2026 14:53

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο ΠΦΣ «αδειάζει» τον συνεργάτη της Γάκα – Παράνομη η παρασκευή στείρων διαλυμάτων σε φαρμακείο

25.09.2026 14:53
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Διευκρινίσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρασκευή γαληνικών φαρμάκων σε ιδιωτικά φαρμακεία δίνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με αφορμή την περίπτωση που εξετάζουν οι Αρχές, στο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη, για φαρμακείο που φέρεται να παρασκεύαζε μεταξύ άλλων ορμονούχα σκευάσματα.

Τι προβλέπει η νομοθεσία: 

«Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα το Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και το Π.Δ. 312/1992 (Α΄ 157), ως ισχύουν, χορηγείται στο ιδιωτικό φαρμακείο άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, κατόπιν επιθεωρήσεως κατά την οποία ελέγχονται ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η φαρμακευτική νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται και εκείνες για το εργαστήριο του φαρμακείου.

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των προβλέψεων του άνω ΠΔ/τος για το εργαστήριο στο οποίο λαμβάνει χώρα η παρασκευή γαληνικών φαρμάκων ως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 7 και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 312/1992 (προδιαγραφές, εξοπλισμός κλπ.), προκύπτει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα παρασκευής στείρων διαλυμάτων ή άλλων στείρων φαρμακοτεχνικών μορφών οποιασδήποτε κατηγορίας εντός του εργαστηρίου του ιδιωτικού φαρμακείου».

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια του ρεπορτάζ ότι οι Αρχές εξετάζουν τη συνεργασία της 56χρονης με γαληνικό φαρμακείο στα βόρεια προάστια, το οποίο παρασκεύαζε στείρα ενδοφλέβια σκευάσματα, κατόπιν συνταγής.

Ο φαρμακοποιός ισχυρίστηκε στο Mega ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη και αφορούσε αμινοξέα, βιταμίνες και ορμόνες που ζητούσε η Γάκα η οποία συστηνόταν ως γυναικολόγος και ζητούσε σκευάσματα για ορμονοθεραπείες για τις ασθενείς της. Όσον αφορά τα ενδοφλέβια υποστήριξε ότι ήταν για ιατρική χρήση, δηλαδή ενέσιμα φάρμακα που έστελναν στη «γιατρό» εκτελώντας σχετικές συνταγές που είχε εκδώσει η ίδια.

Ωστόσο τον φαρμακοποιό πριν τον ΠΦΣ διέψευσε και ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ και Καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος που υποστήριξε ότι η παρασκευή τέτοιων σκευασμάτων σε φαρμακείο είναι παράνομη και ο φαρμακοποιός δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή.

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