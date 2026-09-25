Τα πρώτα λόγια της  Μαρικάρμεν μετά την έξωση: «Δεν κατάφερα να προστατέψω το σπίτι μου, αλλά πάλεψα για να μάθουν οι άλλοι»

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Κύμα διαδηλώσεων σε όλη την Ισπανία προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου ζούσε επί 72χρόνια.

Η 87χρονη είχε κληρονομήσει συμβόλαιο με προστατευόμενο ενοίκιο από τον πατέρα της. Η εταιρεία Urbagestión Desarrollo e Inversión που απέκτησε το ακίνητο της ανακοίνωσε ότι θα ανεβάσει το ενοίκιο από τα 500 ευρώ στα 2.650. Όταν η Μαρικάρμεν αρνήθηκε επέστρεψαν με πρόταση στα 1.650 ευρώ, που και πάλι όμως ξεπερνούσε τη σύνταξη της.

Η 87χρονη είχε δικαιωθεί σε πρώτο στάδιο από τη Δικαιοσύνη, όμως η απόφαση ανατράπηκε στο εφετείο. Το Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών, με συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος για την έξωση της.

Η Μαρικάρμεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο της Μαδρίτης. Εξαντλημένη από τον αγώνα δήλωσε «δεν κατάφερα να προστατέψω το σπίτι μου, αλλά πάλεψα για να μάθουν oι άλλοι ».

📹 Maricarmen, desde el Gregorio Marañón, llama a manifestarse el sábado en Sol: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan” https://t.co/ZLSra2lWXS pic.twitter.com/Ygo7MHaGFC — EL PAÍS (@el_pais) September 25, 2026

Σάντσεθ: Κοινωνική τραγωδία η έξωση της ηλικιωμένης, δεν μπορούμε να την ανεχτούμε

Η υπόθεση έφτασε ακόμη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την έξωση «κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως χώρα», ενώ απέδωσε ευθύνες στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Μαδρίτης, οι οποίες ελέγχονται από το Λαϊκό Κόμμα.

Στη Μαδρίτη διαδήλωσαν περίπου 10.000 άνθρωποι μπροστά από το κτίριο της περιφέρειας. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν, επίσης, σε Άβιλα, η Βαρκελώνη, το Κάδιθ, το Οβιέδο, η Σεβίλλη και η Βαλένθια.

87yo Maricarmen Abascal was dragged out of her Madrid home on a stretcher after a vulture fund tripled her rent. She had lived there for 71 years.



Her rent went from €500 to €1,650 a month. Keep in mind that her pension is €1,350.



Hundreds camped outside overnight to block… pic.twitter.com/4pl1gJJTuu September 25, 2026

Στο πλευρό της Μαρικάρμεν βρίσκεται ο ξάδελφος της Βιθέντε. Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο λόγω της συναισθηματικής φόρτισης, που βίωσε.

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