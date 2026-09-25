To μεγάλο διπλό με «συνυπογραφή» Τζολάκη- Δουβίκα είχε την υψηλότερη τηλεθέαση την Πέμπτη (24/9)

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Η απευθείας μετάδοση του αγώνα Σερβίας- Ελλάδας στο πλαίσιο του Nations League «χτύπησε» 10,1% τηλεθέαση και ήταν η… εκατομμυριούχος εκπομπή της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Τέσσερις μονάδες λιγότερη τηλεθέαση από την ζωντανή μετάδοση είχε το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» που βρέθηκε στην δεύτερη θέση του ημερήσιο Top 10.

Τρίτη σε δημοφιλία ήταν η νέα πρόταση «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 και τέταρτη η επίσης φετινής εσοδείας «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ.

Στη μέση της 10αδας ήταν ο «Τροχός της τύχης»- δημοφιλέστερo πρόγραμμα του Star. Αντιστοίχως για το Mega ήταν η ενημερωτική εκπομπή «Live news» με τηλεθέαση μόλις 0,2% μικρότερη από αυτή του τηλεπαιχνιδιού του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς. Κέρδισε όμως τον δύσκολο αντίπαλο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special edition».

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