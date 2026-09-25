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25.09.2026 17:44

Γιατί πλημμύρισαν τα social media με ΑΙ εικόνες του Ταγιάνι με μίνι φούστα; – Ο σάλος και η συγγνώμη μετά την εξοργιστική δήλωση

25.09.2026 17:44
tajiani

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Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά τις εξοργιστικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης της χώρας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Μιλώντας σε μια πολιτική εκδήλωση στο Φορμέλο κοντά στη Ρώμη, ο Ταγιάνι έδωσε συμβουλές γάμου σχετικά με την επιλογή συζύγου από νέους άνδρες. Ισχυρίστηκε ότι οι «λαμπερές» γυναίκες έχουν την τάση να απατούν και αντ’ αυτού συμβούλευσε τους άνδρες να αναζητήσουν μια «λιγότερο φανταχτερή», πιο αξιόπιστη γυναίκα που θα ήταν «καλή μητέρα». Δήλωσε ρητά ότι θα συνιστούσε μια γυναίκα που «ίσως φοράει φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες», εξισώνοντας το μήκος του στριφώματος μιας γυναικείας φούστας με την πιστότητα και την αξιοπιστία της.

«Αν έπρεπε να δώσω συμβουλή στον γιο μου που με ρωτάει “Ποιο κορίτσι να παντρευτώ; Ίσως ένα γοητευτικό κορίτσι;” Ναι, φυσικά, το να παντρευτείς ένα γοητευτικό κορίτσι είναι ωραίο. Αλλά τι είδους χαρακτήρα έχει; Όχι, ξέρετε, είχε αρκετούς φίλους, παράτησε τον φίλο της, έφυγε, έχει την τάση να φοράει φανταχτερά ρούχα… Και μετά υπάρχει ένα κορίτσι που είναι λιγότερο φανταχτερό αλλά πιο αξιόπιστο, πιο σοβαρό, που θα είναι καλή μητέρα, που θα παραμείνει πιστό στην αγάπη που επιβεβαιώνει με τον γάμο, και γι’ αυτό λέω στον γιο μου: διάλεξε το δεύτερο…».

Τα σχόλια του Ταγιάνι έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας έντονη οργή, κριτική και σάτιρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιταλική πολιτική.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης – συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι – χλεύασαν τον Ταγιάνι δημιουργώντας και κοινοποιώντας σατιρικές εικόνες που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου ο ίδιος ο Ταγιάνι φορούσε μια κοντή μίνι φούστα από τζιν.

Πολλές γυναίκες πολιτικοί της αντιπολίτευσης (συμπεριλαμβανομένης της πρώην δημάρχου του Τορίνο Κιάρα Απεντίνο) δημοσίευσαν φωτογραφίες τους με μίνι φούστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι η αξιοπιστία μιας γυναίκας δεν μετριέται σε «εκατοστά υφάσματος».

Μια ομάδα γυναικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης φόρεσε επίσης μίνι φούστες στην ιταλική Γερουσία σε μια συντονισμένη διαμαρτυρία.

Στη Φλωρεντία, οι τοπικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων τοποθέτησαν χλευαστικά δείκτες μέτρησης έξω από τις επιχειρήσεις τους για να μετρήσουν την «αξιοπιστία» των διερχόμενων γυναικών με βάση τις επιλογές ένδυσης.

Η απάντηση του Ταγιάνι

Μετά την έντονη αντίδραση, ο Ταγιάνι ζήτησε επίσημη δημόσια συγγνώμη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρίστηκε ότι τα σχόλιά του βγήκαν εκτός πλαισίου από μια «πολύ πιο περίπλοκη ομιλία» και δήλωσε: «Ζητώ συγγνώμη αν οι άνθρωποι ένιωσαν προσβεβλημένοι από αυτά που είπα, αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες».

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