Γιατί πλημμύρισαν τα social media με ΑΙ εικόνες του Ταγιάνι με μίνι φούστα; – Ο σάλος και η συγγνώμη μετά την εξοργιστική δήλωση

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Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά τις εξοργιστικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης της χώρας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Μιλώντας σε μια πολιτική εκδήλωση στο Φορμέλο κοντά στη Ρώμη, ο Ταγιάνι έδωσε συμβουλές γάμου σχετικά με την επιλογή συζύγου από νέους άνδρες. Ισχυρίστηκε ότι οι «λαμπερές» γυναίκες έχουν την τάση να απατούν και αντ’ αυτού συμβούλευσε τους άνδρες να αναζητήσουν μια «λιγότερο φανταχτερή», πιο αξιόπιστη γυναίκα που θα ήταν «καλή μητέρα». Δήλωσε ρητά ότι θα συνιστούσε μια γυναίκα που «ίσως φοράει φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες», εξισώνοντας το μήκος του στριφώματος μιας γυναικείας φούστας με την πιστότητα και την αξιοπιστία της.

«Αν έπρεπε να δώσω συμβουλή στον γιο μου που με ρωτάει “Ποιο κορίτσι να παντρευτώ; Ίσως ένα γοητευτικό κορίτσι;” Ναι, φυσικά, το να παντρευτείς ένα γοητευτικό κορίτσι είναι ωραίο. Αλλά τι είδους χαρακτήρα έχει; Όχι, ξέρετε, είχε αρκετούς φίλους, παράτησε τον φίλο της, έφυγε, έχει την τάση να φοράει φανταχτερά ρούχα… Και μετά υπάρχει ένα κορίτσι που είναι λιγότερο φανταχτερό αλλά πιο αξιόπιστο, πιο σοβαρό, που θα είναι καλή μητέρα, που θα παραμείνει πιστό στην αγάπη που επιβεβαιώνει με τον γάμο, και γι’ αυτό λέω στον γιο μου: διάλεξε το δεύτερο…».

Τα σχόλια του Ταγιάνι έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας έντονη οργή, κριτική και σάτιρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιταλική πολιτική.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης – συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι – χλεύασαν τον Ταγιάνι δημιουργώντας και κοινοποιώντας σατιρικές εικόνες που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου ο ίδιος ο Ταγιάνι φορούσε μια κοντή μίνι φούστα από τζιν.

Il caso Tajani finisce sulla CNN. Abbiamo un ministro degli esteri che ci fa fare figuracce planetarie. Che aspetta Giorgia Meloni a mandarlo a casa?



FONTE CNN pic.twitter.com/DRHML9vx97 September 24, 2026

"Meglio sposare donna con gonne più lunghe, meno appariscente ma più affidabile" #Tajani pic.twitter.com/uYtMRou1Kg — magdalena 🩵 (@mpignatiello) September 20, 2026

Πολλές γυναίκες πολιτικοί της αντιπολίτευσης (συμπεριλαμβανομένης της πρώην δημάρχου του Τορίνο Κιάρα Απεντίνο) δημοσίευσαν φωτογραφίες τους με μίνι φούστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι η αξιοπιστία μιας γυναίκας δεν μετριέται σε «εκατοστά υφάσματος».

Avranno pensato che al Sistema Internazionale delle unità di misura mancasse ancora qualcosa. Abbiamo il metro, il chilogrammo, il secondo. Da oggi abbiamo anche il tajani: misura l’affidabilità di una donna in centimetri di gonna. La mia risposta.. (video sul mio canale youtube) pic.twitter.com/HdhEvMjr6g — Gabriella Greison (@GREISON_ANATOMY) September 23, 2026

Tajani, non sono una donna “affidabile”? Non sono una “brava madre di famiglia”?



Nel 2026 non possiamo sentire ancora un Ministro della Repubblica spiegarci che sia meglio sposare una donna con la gonna più lunga e meno appariscente. pic.twitter.com/oBHtOuTYH7 — Chiara Appendino (@c_appendino) September 20, 2026

Μια ομάδα γυναικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης φόρεσε επίσης μίνι φούστες στην ιταλική Γερουσία σε μια συντονισμένη διαμαρτυρία.

Στη Φλωρεντία, οι τοπικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων τοποθέτησαν χλευαστικά δείκτες μέτρησης έξω από τις επιχειρήσεις τους για να μετρήσουν την «αξιοπιστία» των διερχόμενων γυναικών με βάση τις επιλογές ένδυσης.

Η απάντηση του Ταγιάνι

Μετά την έντονη αντίδραση, ο Ταγιάνι ζήτησε επίσημη δημόσια συγγνώμη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρίστηκε ότι τα σχόλιά του βγήκαν εκτός πλαισίου από μια «πολύ πιο περίπλοκη ομιλία» και δήλωσε: «Ζητώ συγγνώμη αν οι άνθρωποι ένιωσαν προσβεβλημένοι από αυτά που είπα, αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες».

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