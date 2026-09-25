Δούκας: Όχι σε επανεκκίνηση του μετροπόντικα χωρίς να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων – Τη Δευτέρα (28/9) η ενημέρωση

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Στη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πλάκα μετά την έκρηξη αλλά και στα σοβαρά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε κτίρια της Κυψέλης μετά τις ζημιές που προκάλεσε η διάνοιξη της νέας γραμμής του Μετρό, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 984».

Για την Πλάκα, ο κ. Δούκας τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων, με τα ειδικά συνεργεία του Δήμου να συνδράμουν στις έρευνες, ενώ παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία περιφρουρεί την περιοχή και η Πολεοδομία πραγματοποιεί ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σε ό,τι αφορά την Κυψέλη, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 35 κτίρια έχουν ήδη ελεγχθεί, σε 15 εκ των οποίων έχουν εντοπιστεί ρωγμές ενώ σε ορισμένα έχουν καταγραφεί σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη φέρουσα ικανότητα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα νέα δεδομένα που έχουν αποσταλεί στον Δήμο , έχουν ήδη δοθεί στους εμπειρογνώμονες και ότι τη Δευτέρα, στις 13:00, στο Πνευματικό Κέντρο «Αντώνης Τρίτσης», θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτιρίων.

«Δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση του μετροπόντικα χωρίς να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων», σχολίασε ζητώντας πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε βήμα, καθώς και άμεσες και δίκαιες αποκαταστάσεις για όσους έχουν υποστεί ζημιές.

Παράλληλα, μίλησε για την ενεργειακή κρίση και στις πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου, απευθύνοντας έκκληση για φθηνό ρεύμα στα σχολεία. Όπως σημείωσε, ο δήμος έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλους δήμους με στόχο τη διαμόρφωση κοινής σχετικής πρότασης.

«Πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση. Έχω ξεκινήσει συνομιλίες και θα παρουσιάσουμε από κοινού με δήμους συγκεκριμένη πρόταση το αμέσως επόμενο διάστημα, πριν μπει ο βαθύς χειμώνας», τόνισε.

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