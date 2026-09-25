search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 20:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 19:26

Η viral στιγμή από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στον Λευκό Οίκο – Το «πορτρέτο» του Μπάιντεν που έκανε τον Κινέζο πρόεδρο να ξεσπάσει σε γέλια (Video)

25.09.2026 19:26
trump-xi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral, με τον Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του Κινέζου προέδρου στους χώρους του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες πέρασαν από το «Presidential Walk of Fame», όπου παρουσιάζονται εικόνες των προέδρων των ΗΠΑ. Φτάνοντας στο σημείο που αφορά τον Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ έκανε μια στάση και έδειξε στον Σι την εικόνα ενός autopen (σ.σ. αυτόματο στυλό), της συσκευής που χρησιμοποιείται για την αυτόματη αναπαραγωγή μιας υπογραφής.

«Και αυτό είναι το autopen… Είναι ο Μπάιντεν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον Σι Τζινπίνγκ να ξεσπά σε γέλια, αφού συνεργάτης του φαίνεται πως μετέφρασε στα μανδαρινικά το σχόλιο του Τραμπ.

Η επιλογή του Τραμπ για τη θέση του Μπάιντεν

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εικόνα του… autopen δεν εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο ενόψει της επίσκεψης του Σι. Βρίσκεται εκεί από το 2025, όταν ο Τραμπ αποφάσισε να μην τοποθετήσει στη συγκεκριμένη θέση το παραδοσιακό πορτρέτο του Μπάιντεν και επέλεξε αντ’ αυτού την εικόνα του autopen, συνεχίζοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση με τον προκάτοχό του.

Το στιγμιότυπο με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν καταγράφηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, καθώς και για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την τεχνολογία.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο με επενδυτικά funds προκαλεί σεισμό στην Τουρκία, 45 συλλήψεις

Χούθι προς ΕΕ: Δεν θα χτυπήσουμε ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Γιατί πλημμύρισαν τα social media με ΑΙ εικόνες του Ταγιάνι με μίνι φούστα; – Ο σάλος και η συγγνώμη μετά την εξοργιστική δήλωση





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi-konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή δεοντολογίας: Νέα παραπομπή της Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για άρση ασυλίας – Απόν το ΠΑΣΟΚ απ’ τη συνεδρίαση

kafe arkouda rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 51χρονη Ρωσίδα από επίθεση αρκούδας στη Σιβηρία – Επτά θανατηφόρα περιστατικά μέσα σε ένα μήνα

xi
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ: «Πολύ θετική για τις δύο χώρες»

syreggela_maria
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Συρεγγέλα: Το «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα είναι ένδειξη μεγάλης αλαζονείας

gremlins_2509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Gremlins»: Το φθινόπωρο του 2028 αναμένεται η τρίτη ταινία του franchise (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 20:26
zoi-konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή δεοντολογίας: Νέα παραπομπή της Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για άρση ασυλίας – Απόν το ΠΑΣΟΚ απ’ τη συνεδρίαση

kafe arkouda rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 51χρονη Ρωσίδα από επίθεση αρκούδας στη Σιβηρία – Επτά θανατηφόρα περιστατικά μέσα σε ένα μήνα

xi
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ: «Πολύ θετική για τις δύο χώρες»

1 / 3