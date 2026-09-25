Η viral στιγμή από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στον Λευκό Οίκο – Το «πορτρέτο» του Μπάιντεν που έκανε τον Κινέζο πρόεδρο να ξεσπάσει σε γέλια (Video)

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Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral, με τον Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του Κινέζου προέδρου στους χώρους του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες πέρασαν από το «Presidential Walk of Fame», όπου παρουσιάζονται εικόνες των προέδρων των ΗΠΑ. Φτάνοντας στο σημείο που αφορά τον Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ έκανε μια στάση και έδειξε στον Σι την εικόνα ενός autopen (σ.σ. αυτόματο στυλό), της συσκευής που χρησιμοποιείται για την αυτόματη αναπαραγωγή μιας υπογραφής.

«Και αυτό είναι το autopen… Είναι ο Μπάιντεν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον Σι Τζινπίνγκ να ξεσπά σε γέλια, αφού συνεργάτης του φαίνεται πως μετέφρασε στα μανδαρινικά το σχόλιο του Τραμπ.

Η επιλογή του Τραμπ για τη θέση του Μπάιντεν

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εικόνα του… autopen δεν εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο ενόψει της επίσκεψης του Σι. Βρίσκεται εκεί από το 2025, όταν ο Τραμπ αποφάσισε να μην τοποθετήσει στη συγκεκριμένη θέση το παραδοσιακό πορτρέτο του Μπάιντεν και επέλεξε αντ’ αυτού την εικόνα του autopen, συνεχίζοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση με τον προκάτοχό του.

Το στιγμιότυπο με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν καταγράφηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, καθώς και για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την τεχνολογία.

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