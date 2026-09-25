Tραμπ για επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ: «Πολύ θετική για τις δύο χώρες»

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες «πολύ θετική για τις δύο χώρες», επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου στις σχέσεις τους και θα συνεχίσουν τις επαφές τους.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι η σχέση ΗΠΑ-Κίνας θα είναι μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας βασισμένης στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα. Ανέφερε επίσης ότι συμφώνησε με τον Τραμπ να προσδώσουν νέο περιεχόμενο στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Ο κινέζος πρόεδρος σημείωσε άλλες δύο «ευκαιρίες» στο εγγύς μέλλον για συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του: η πρώτη στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) τον Νοέμβριο στην Κίνα και η δεύτερη στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.

Η επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με μια συνάντηση για τσάι στον Λευκό Οίκο και ακολούθως με την επίσκεψη των δύο ηγετών στα Εθνικά Αρχεία.

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