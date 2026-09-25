Υεμένη: Ο πρόεδρος καλεί τους πολίτες να πάρουν τα όπλα κατά των Χούθι – Υπόσχεται αμνηστία σε όσους αυτομολήσουν

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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, Ρασίντ αλ-Αλίμι, κάλεσε τους Υεμενίτες να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο αλ-Αλίμι προσέφερε επίσης γενική αμνηστία στους μαχητές Χούθι και τους συνεργάτες τους που εγκαταλείπουν την ομάδα.

NEW: Yemen's Saudi-backed PLC President Rashad al-Alimi calls on Yemenis to mobilize and join the armed forces. pic.twitter.com/4BtQ1EP9fB — Tabz (@TabzLIVE) September 25, 2026

«Όποιος εγκαταλείπει την πολιτοφυλακή των Χούθι και σταματά να αγωνίζεται στο πλευρό της θα λαμβάνει πλήρη αμνηστία», δήλωσε ο αλ-Αλίμι σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

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