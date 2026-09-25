Υεμένη: Ο πρόεδρος καλεί τους πολίτες να πάρουν τα όπλα κατά των Χούθι – Υπόσχεται αμνηστία σε όσους αυτομολήσουν

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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ηγεσίας της Υεμένης, Ρασίντ αλ-Αλίμι, κάλεσε τους Υεμενίτες να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.
Ο αλ-Αλίμι προσέφερε επίσης γενική αμνηστία στους μαχητές Χούθι και τους συνεργάτες τους που εγκαταλείπουν την ομάδα.
«Όποιος εγκαταλείπει την πολιτοφυλακή των Χούθι και σταματά να αγωνίζεται στο πλευρό της θα λαμβάνει πλήρη αμνηστία», δήλωσε ο αλ-Αλίμι σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.
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