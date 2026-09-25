search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 21:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 21:17

Μάικλ Ντάγκλας-Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Τα κοινά γενέθλια και οι τρυφερές αναρτήσεις

25.09.2026 21:17
douglas-jones

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ξεχωριστή είναι η 25η Σεπτεμβρίου για τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, καθώς το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ έχει την ίδια ημέρα γενέθλια. Με αφορμή τη διπλή γιορτή, οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν στα social media προσωπικές στιγμές και λόγια αγάπης.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ήταν εκείνη που έκανε πρώτη τη σχετική ανάρτηση την Παρασκευή, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον άντρα μου, Μάικλ. Το ότι μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί σου είναι τόσο ξεχωριστό όσο και η ίδια η μέρα. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για τα διπλά τους γενέθλια.

Η εξομολόγηση του Μάικλ Ντάγκλας

Λίγες ώρες αργότερα ο Μάικλ Ντάγκλας ευχήθηκε επίσης μέσω Instagram στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της. Ο ηθοποιός επέλεξε να δημοσιεύσει ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του, ανακαλώντας τη στιγμή που την αντίκρισε για πρώτη φορά.

Το κείμενο περιγράφει τα συναισθήματα που ένιωσε όταν είδε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην κινηματογραφική οθόνη και τη βεβαιότητα που, όπως γράφει, ένιωσε από την πρώτη στιγμή.

«Δεν είχα ερωτευτεί ποτέ πριν σε κινηματογραφική οθόνη. Μέχρι που είδα την Κάθριν. Ήταν μαγική, με έναν τρόπο που ξεπερνούσε την ομορφιά. Και ήμουν σίγουρος, όσο ποτέ άλλοτε, ότι ήταν η κατάλληλη.

Είναι το είδος της στιγμής που έρχεται μόνο μία φορά στη ζωή σου, αν είσαι τυχερός. Η μία φορά που ξέρεις, χωρίς καμία αμφιβολία στο μυαλό σου, ότι είσαι προορισμένος να είσαι με κάποιον. Χρόνια πολλά Κάθριν! Σ’ αγαπώ πάντα και για πάντα!

**Ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά μου “One Helluva Ride”», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάικλ Ντάγκλας.

Σημειώνεται ότι ο Μάικλ Ντάγκλας γεννήθηκε το 1944 και «κλείνει» σήμερα τα 82 του χρόνια, ενώ η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, που έχει γεννηθεί το 1969, έγινε 57 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Η λαμπερή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον και του Τζος Χάρτνετ στην πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στο Λονδίνο

Γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι Jay-Z τη βίασε σε ηλικία 13 ετών απέσυρε την καταγγελία – «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ»

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Οι απέλπιδες προσπάθειες της Σίντι Κρόφορντ και του συζύγου της να σώσουν τον γιο τους από τις ουσίες – Χλωμός και αποστεωμένος λίγο πριν πεθάνει





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για το οπλοστάσιο που προοριζόταν για την τουρκική μαφία 

parga
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος στην Πάργα έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης και ξήλωσε καλώδια – Στο σκοτάδι οκτώ χωριά (Video)

anotato dikastirio ipa- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Ναι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη χρήση μιας αμφιλεγόμενης βάσης δεδομένων για την επαλήθευση της υπηκοότητας των ψηφοφόρων

EVELPIDON_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην αστυνομία: Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων

plaka nyxta ereunes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτιο θρίλερ στην Πλάκα: Εντοπίστηκαν δύο διαβατήρια και γυναικεία τσάντα στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε – Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 21:57
PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για το οπλοστάσιο που προοριζόταν για την τουρκική μαφία 

parga
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος στην Πάργα έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης και ξήλωσε καλώδια – Στο σκοτάδι οκτώ χωριά (Video)

anotato dikastirio ipa- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Ναι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη χρήση μιας αμφιλεγόμενης βάσης δεδομένων για την επαλήθευση της υπηκοότητας των ψηφοφόρων

1 / 3