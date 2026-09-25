Μάικλ Ντάγκλας-Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Τα κοινά γενέθλια και οι τρυφερές αναρτήσεις

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Ξεχωριστή είναι η 25η Σεπτεμβρίου για τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, καθώς το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ έχει την ίδια ημέρα γενέθλια. Με αφορμή τη διπλή γιορτή, οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν στα social media προσωπικές στιγμές και λόγια αγάπης.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ήταν εκείνη που έκανε πρώτη τη σχετική ανάρτηση την Παρασκευή, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον άντρα μου, Μάικλ. Το ότι μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί σου είναι τόσο ξεχωριστό όσο και η ίδια η μέρα. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για τα διπλά τους γενέθλια.

Η εξομολόγηση του Μάικλ Ντάγκλας

Λίγες ώρες αργότερα ο Μάικλ Ντάγκλας ευχήθηκε επίσης μέσω Instagram στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της. Ο ηθοποιός επέλεξε να δημοσιεύσει ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του, ανακαλώντας τη στιγμή που την αντίκρισε για πρώτη φορά.

Το κείμενο περιγράφει τα συναισθήματα που ένιωσε όταν είδε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην κινηματογραφική οθόνη και τη βεβαιότητα που, όπως γράφει, ένιωσε από την πρώτη στιγμή.

«Δεν είχα ερωτευτεί ποτέ πριν σε κινηματογραφική οθόνη. Μέχρι που είδα την Κάθριν. Ήταν μαγική, με έναν τρόπο που ξεπερνούσε την ομορφιά. Και ήμουν σίγουρος, όσο ποτέ άλλοτε, ότι ήταν η κατάλληλη.

Είναι το είδος της στιγμής που έρχεται μόνο μία φορά στη ζωή σου, αν είσαι τυχερός. Η μία φορά που ξέρεις, χωρίς καμία αμφιβολία στο μυαλό σου, ότι είσαι προορισμένος να είσαι με κάποιον. Χρόνια πολλά Κάθριν! Σ’ αγαπώ πάντα και για πάντα!

**Ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά μου “One Helluva Ride”», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάικλ Ντάγκλας.

Σημειώνεται ότι ο Μάικλ Ντάγκλας γεννήθηκε το 1944 και «κλείνει» σήμερα τα 82 του χρόνια, ενώ η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, που έχει γεννηθεί το 1969, έγινε 57 ετών.

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