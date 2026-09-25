Ανεμοστρόβιλος στην Πάργα έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης και ξήλωσε καλώδια – Στο σκοτάδι οκτώ χωριά (Video)

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Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από το απόγευμα της Παρασκευής, 25/9, την περιοχή του Φαναρίου στην Πάργα, με ισχυρά φαινόμενα να προκαλούν ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Ανεμοστρόβιλος που πέρασε από την περιοχή προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έριξε κολώνα και παρέσυρε καλώδια. Τουλάχιστον οκτώ χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών.
@epiruspost Μπουρίνι σάρωσε Τσουκνίδα και Μεσοπόταμο στο Δήμο Παργας#ηπειρος #Epirus #Epiruspost ♬ πρωτότυπος ήχος – Epiruspost
Ζημιές καταγράφηκαν και σε κατοικίες στον Μεσοπόταμο. Από την ένταση των ανέμων αποκολλήθηκαν κεραμίδια από αρκετές στέγες, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα την ώρα που η βροχή συνεχίζεται.
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