Στην Πλάκα ο Χάρης Δούκας: Θα σκάβουμε ολονύχτια – Η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή 

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Στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε λόγο για έξι αγνοούμενους που αναζητούνται ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους θα είναι ολονύχτια.

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ. Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας. Όπως είπε, οι έρευνες θα συνεχιστούν όλο το βράδυ ενώ επισήμανε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία , όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στον εντοπισμό ». «Είναι τρομακτική η έκρηξη Δηλαδή είναι πρωτοφανές. Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Πολύ μεγάλη διαρροή», σημείωσε.

Ζημιές σε 5 κτίρια

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση.

Βρέθηκε γυναικεία τσάντα

Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε. Νωρίτερα, εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, διέμεναν τέσσερα άτομα.

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