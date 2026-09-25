Σοκ στην Κρήτη: 40χρονος παρακολουθούσε γυναίκες και αυνανιζόταν έξω από τα σπίτια τους – Στην κατοχή του βρέθηκαν βίντεο παιδικής πορνογραφίας και με αταυτοποίητες γυναίκες 

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Συνελήφθη 40χρονος στην Κρήτη που παρενχολούσε νεαρές γυναίκες και επιδιδόταν σε γενετήσιες πράξεις μπροστά από τις οικίες τους. Στα ψηφιακά του μέσα βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας.
Τουλάχιστον τρεις νεαρές γυναίκες (18, 25 και 20 ετών) είχαν πέσει θύματα του τους τελευταίους μήνες.
Ο 40χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9) στον Μασταμπά. Οι αστυνομικοί είχαν στήσει επιχείρηση έξω από το σπίτι 18χρονης την οποία παρενοχλούσε επίμονα από τα μέσα του Ιουλίου. Τον συνέλαβαν ενώ αυνανιζόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της. Ο 40χρονος στην προσπάθεια του να διαφύγει τραυμάτισε αστυνομικό.
Σε βίντεο που εξασφάλισε το Cretalive φαίνεται να ακολουθεί στον δρόμο ένα από τα θύματα του, κατεβάζει το παντελόνι του και ακουμπάει το μόριο του.
Οι πρώτες καταγγελίες για τη δράση του έγιναν τα μέσα του Ιουνίου. Ο 40χρονος είχε ακολουθήσει 20χρονη και είχε αυνανιστεί στον δρόμο, ενώ είχε μείνει και έξω από το σπίτι της για περίπου δύο ώρες. Λίγο αργότερα, επιχείρησε να διαρρήξει το σπίτι στο οποίο διέμενε η κοπέλα με την 25χρονη συγκάτοικο της.
Η 18χρονη ζει με τη μητέρα της που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.
Πέντε λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ο δράστης εμφανίζεται έξω από το σπίτι της 18χρονης και αρχίσει να αυνανίζεται και πάλι, έχοντας ανέβει στο μπαλκόνι της κοπέλας. Εκεί πια επεμβαίνουν οι αστυνομικοί και ακολουθεί η άκρως επεισοδιακή σύλληψη του.
Στην κατοχή του βρέθηκαν 500 ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και οπτικό υλικό με μη ταυτοποιημένες γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών από εξωτερικούς χώρους. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση πολύ πιθανόν να έχει πολύ μεγαλύτερο υπόβαθρο.
Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της σωματικής βλάβης, της απειλής, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
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