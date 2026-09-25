Πύργος Ηλείας: Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος – Στη μάχη και τρία εναέρια

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος του Πύργου, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, και έξι οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

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