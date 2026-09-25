Η «πλασμαφαίρεση» του Καραμέρου και το… καλαμάκι της ακρίβειας

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Σε μια μάλλον ασυνήθιστη επιλογή κατέφυγε ο Γιώργος Καραμέρος για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, χρησιμοποιώντας τον όρο «πλασμαφαίρεση» και έναν παραλληλισμό που δεν πέρασε απαρατήρητος.

Μιλώντας στον ANT1, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί και βρίσκεται πλέον σε τροχιά προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, θέλησε να περιγράψει με τον δικό του τρόπο την οικονομική πίεση που, όπως υποστήριξε, υφίστανται οι πολίτες, επιλέγοντας να μεταφέρει στην πολιτική αντιπαράθεση έναν όρο και έναν παραλληλισμό που παραπέμπουν ευθέως σε υπόθεση η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην επικαιρότητα.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα», ανέφερε.

Και επειδή προφανώς δεν ήθελε να μείνει καμία απορία για το τι ακριβώς εννοούσε, συνέχισε με μια ακόμη πιο χαρακτηριστική ατάκα:

«Για την ακρίβεια μας πίνει και το αίμα με το καλαμάκι».

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