Γεωργιάδης: Καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης, καμία συνωμοσία εντός της ΝΔ κατά Μητσοτάκη – Η ατάκα αλά… Φλωρίδη για την Τουρκία (video)

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Για τα σενάρια διαδοχής της ηγεσίας στη ΝΔ, αλλά και την πιθανότητα συγκυβέρνησης με τα άλλα κόμματα, μίλησε ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει κάποιος την θέση του πρωθυπουργού στο τιμόνι της ΝΔ, αναφορά που αφορούσε κυρίως τον Νίκο Δένδια, σχολίασε: «Ούτε ο Δένδιας, ούτε εγώ, ούτε κανένας δεν θέλει να κάνει συνωμοσίες μέσα στη ΝΔ. Γιατί θέλετε να κάνετε τέτοια ζημιά στον Νίκο Δένδια; Είναι προβοκάτσια, του καταστρέφετε την καριέρα. Άμα τώρα οι ψηφοφόροι του δουν την εκπομπή και νομίζουν ότι υφαίνει κανένα σενάριο κατά του Μητσοτάκη δε θα βγει ούτε βουλευτής».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε επίσης ότι «σε όλη την Ευρώπη ποτέ δεν μπαίνει σε συζήτηση ποιος θα είναι επικεφαλής του σχήματος συνεργασίας, πάντοτε επικεφαλής της συνεργασίας είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος».

Στο ενδεχόμενο να υπάρξει δεύτερο κόμμα που θα πει «ναι στην συγκυβέρνηση, αλλά με άλλον πρωθυπουργό» ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση ως «πολιτικό εκβιασμό».

«Αν τώρα πάει κάποιο κόμμα να εκβιάσει το πρώτο κόμμα και να πει ότι “εγώ θα σου έδινα στήριξη, αλλά με άλλο αρχηγό”, αυτό είναι πολιτικός εκβιασμός. Φυσικά, η ΝΔ δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτεί, άρα πάμε σε εκλογές».

Ο Γεωργιάδης λόγω της άρνησης του ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσουν, είπε πως «δεν υπάρχει καμία περίπτωση, 0% πιθανότητα» να συμβεί πλέον κάτι ανάλογο με άλλη παράταξη.

«Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ μόνο. Στα πολύ μεγάλα συμφωνούμε, στον δυτικό προσανατολισμό της χώρας, στη συμμαχία με το Ισραήλ, στο ότι πρέπει να τηρούμε τη δημοσιονομική πειθαρχία».

«Αν ο λαός ήθελε συγκυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι συμφωνώ με την ΝΔ, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε να υποταχθούμε στη βούληση του Ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ είπε δεν κάνω» συμπλήρωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης, που μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κατέληξε στην εκτίμηση ότι η ΝΔ «θα πάρει αυτοδυναμία».

«Επειδή το δίλημμα θα είναι πολύ ξεκάθαρο, πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία. Δύσκολα ο Ελληνικός λαός θα ρισκάρει να αφήσει τον τόπο ακυβέρνητο. Οι ακυβερνησίες έχουν και κινδύνους και προβλήματα. Οι άλλες χώρες που έχουν ακυβερνησία δεν συνορεύουν με την Τουρκία, ούτε είναι στην Ανατολική Μεσόγειο» είπε σε μια δήλωση που θυμίζει… Φλωρίδη.

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