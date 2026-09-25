search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 15:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 15:27

Ανδρουλάκης από Σαντορίνη: Όραμά μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων

25.09.2026 15:27
androulakis santorini

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη Σαντορίνη επισκέπτεται από το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον δήμαρχο του νησιού, Ν. Ζώρζο, ανέφερε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, «διότι όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα νησιά μας τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι».

Τόνισε πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ έχει κεντρικό γνώμονα να σχεδιάζονται οι δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί και όχι οριζόντια, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας.

«Σχεδιάζουμε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που νομίζω ότι είναι δίκαιη», επεσήμανε και πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού όπου θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, ώστε «να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού και συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς. Το απόγευμα θα έχει σύσκεψη με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Σαντορίνη εντάσσεται στο σχέδιο επισκέψεων κλιμακίων με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε νησιά των Κυκλάδων.

Διαβάστε επίσης:

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Γεωργιάδης: Καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης, καμία συνωμοσία εντός της ΝΔ κατά Μητσοτάκη – Η ατάκα αλά… Φλωρίδη για την Τουρκία (video)

Βουλή – Επιτροπή Δεοντολογίας: «Ναι» μόνο με ψήφους της ΝΔ στην άρση ασυλίας Πολάκη – «Όχι» για Πλεύρη, Θεοδωρικάκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
naxos-festival
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

5ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» – Τρεις ημέρες πολιτισμού, γαστρονομίας, εκπαίδευσης και μουσικής στη Νάξο

mitsotakis_ygeia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Δύσκολος χειμώνας αν δεν υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την ΕΕ

plaka-ekriksi-87234
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πλάκα μετά την έκρηξη: Έρευνες στα συντρίμμια για 5 αγνοούμενους

ploio fotia mykonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, που εκκενώθηκε – Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

warner-paramount-1
MEDIA

Warner Brow Discovery: Σε κατάσταση πανικού από την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Paramount

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

mitsotakis- dendias- avlonitis- sxoinas- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης και το καλώδιο, ο προσεκτικός Δένδιας, ο Σχοινάς αδειάζει προκατόχους, ο Αυλωνίτης «δοκιμάζει» τις αντοχές της Χαριλάου, ο Τσίπρας και οι βουλευτές

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 15:55
naxos-festival
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

5ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» – Τρεις ημέρες πολιτισμού, γαστρονομίας, εκπαίδευσης και μουσικής στη Νάξο

mitsotakis_ygeia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Δύσκολος χειμώνας αν δεν υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την ΕΕ

plaka-ekriksi-87234
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πλάκα μετά την έκρηξη: Έρευνες στα συντρίμμια για 5 αγνοούμενους

1 / 3