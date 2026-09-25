CBS: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζει το έδαφος για αποστολή δυνάμεων στην Καραϊβική, με το βλέμμα στην Κούβα

Takeaways by to pontiki AI Η Εφεδρεία του Στρατού των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσης αστυνομικών, υγειονομικών και υποστηρικτικών μονάδων στη Νότια Διοίκηση εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών.

Το αίτημα αφορά τον συνεχιζόμενο στρατιωτικό σχεδιασμό για την Κούβα, αν και δεν έχουν δοθεί επίσημες εντολές ανάπτυξης σε κανένα στρατιωτικό σχηματισμό.

Οι μονάδες που ζητήθηκαν περιλαμβάνουν τάγματα υποστήριξης μάχης, μηχανικού, υγειονομικές ταξιαρχίες και δυνάμεις στρατονομίας για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός αυτός συμπίπτει με την κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης και των δημόσιων δηλώσεων της κυβέρνησης Τραμπ για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο νησί.

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Η Εφεδρεία του Στρατού των ΗΠΑ (U.S. Army Reserve) εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει στη Νότια Διοίκηση (Southern Command) του στρατού αστυνομικές δυνάμεις, υγειονομικό προσωπικό και άλλες μονάδες υποστήριξης εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με εσωτερικό μήνυμα του στρατού που περιήλθε σε γνώση του CBS News.

Αν και το μήνυμα δεν αναφέρεται στην Κούβα, το αίτημα αφορά τη συνέχιση του στρατιωτικού σχεδιασμού με στόχο την Κούβα, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News υπό καθεστώς ανωνυμίας, γράφει το αμερικανικό δίκτυο.

The U.S. Army Reserve is examining whether it can provide the military's Southern Command with police forces, medical personnel and other support units within the next four months, according to an internal Army message reviewed by CBS News.



Though the message makes no reference… pic.twitter.com/V2bZEcxQF2 — CBS News (@CBSNews) September 25, 2026

Δεν υπάρχει ένδειξη στο έγγραφο ότι έχουν δοθεί εντολές ανάπτυξης σε κάποια μονάδα. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός πραγματοποιείται τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί έντονη οικονομική πίεση στην Κούβα και προτρέπει τη χώρα να προχωρήσει σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Το μήνυμα δεν προσδιορίζει τον αριθμό των στρατευμάτων που θα απαιτούνταν στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης, η οποία καλύπτει την Κεντρική και Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Καραϊβικής. Επίσης, δεν διευκρινίζει πού θα μπορούσαν να αποσταλούν οι δυνάμεις ή ποια επιχείρηση θα υποστήριζαν.

Ποιες δυνάμεις εξετάζεται να σταλούν στην Καραϊβική

Το έγγραφο που εξέτασε το CBS News αναφέρει ότι το αρχηγείο της Εφεδρείας του Στρατού ζητά ενημέρωση από τις υφιστάμενες διοικήσεις σχετικά με την πιθανή διαθεσιμότητα έξι τύπων σχηματισμών, οι οποίοι θα υπάγονταν στη δικαιοδοσία της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ. Οι μονάδες αυτές «ενδέχεται να χρειαστούν σε διάστημα 90-120 ημερών», σύμφωνα με το μήνυμα, το οποίο δίνει οδηγίες στις διοικήσεις να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στο αρχηγείο της Εφεδρείας έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των μονάδων περιλαμβάνεται ένα τάγμα υποστήριξης μάχης (combat sustainment support battalion), το οποίο ειδικεύεται στον συντονισμό της εφοδιαστικής μέριμνας —όπως μεταφορές, συντήρηση, καύσιμα και ανεφοδιασμός— καθώς και ένα τάγμα μηχανικού. Το έγγραφο ζητά επίσης μια διοίκηση υποστήριξης εκστρατευτικών δυνάμεων (expeditionary sustainment command), η οποία θα επιβλέπει την εφοδιαστική μέριμνα σε ολόκληρο το θέατρο επιχειρήσεων.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει επίσης τη συγκρότηση μιας υγειονομικής ταξιαρχίας για τη διοίκηση και τον συντονισμό υγειονομικών μονάδων, καθώς και ενός αποσπάσματος προκεχωρημένης χειρουργικής υποστήριξης και ανάνηψης, με σκοπό την παροχή επείγουσας χειρουργικής φροντίδας και περίθαλψης τραυματιών σε κοντινή απόσταση από τις αμερικανικές δυνάμεις. Τέλος, το έγγραφο ζητά μια ταξιαρχία στρατονομίας —μονάδες που συνήθως επιβλέπουν τις δυνάμεις στρατονομίας οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια, την κράτηση και άλλες αποστολές επιβολής του νόμου.

Η Εφεδρεία του Στρατού, στην οποία απευθύνθηκε το CBS News, δεν απάντησε πριν από τη δημοσίευση της είδησης. Εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότου των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) δήλωσε: «Λόγω ανησυχιών για την επιχειρησιακή ασφάλεια, δεν αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες ούτε σχολιάζουμε τις επιχειρησιακές κινήσεις των ΗΠΑ ή τα πιθανά χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης δυνάμεων που σχετίζονται με τρέχουσες ή μελλοντικές επιχειρήσεις, σενάρια έκτακτης ανάγκης ή τον σχεδιασμό. Ωστόσο, η Διοίκηση Νότου των ΗΠΑ συντονίζεται συνεχώς με τις Κοινές Ένοπλες Δυνάμεις (Joint Force) για την αξιολόγηση διαφόρων πιθανών αναγκών σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της, προς υποστήριξη των ανατεθειμένων αποστολών».

Νωρίτερα φέτος, αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιχειρήσεις αναγνώρισης στον πυθμένα της θάλασσας και στις θαλάσσιες προσβάσεις γύρω από την Κούβα, όπως δήλωσαν στο CBS News αρκετά στελέχη του αμερικανικού στρατού. Παράλληλα, αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και έλαβαν εντολή να προετοιμάσουν τη συγκέντρωση προσωπικού για ενδεχόμενη ανάπτυξη. Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκαν. Το CBS News δεν δημοσιοποιεί ορισμένες λεπτομέρειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το CBS News μετέδωσε τον Μάιο ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αξιολογούσαν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε η Κούβα σε μια πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορούσε την Αβάνα ότι ενίσχυε τους δεσμούς της με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Η ετήσια εκτίμηση απειλών της κοινότητας πληροφοριών για το 2026 παρουσιάζει την Κούβα κυρίως ως περιβάλλον που διευκολύνει τη δράση μεγαλύτερων γεωπολιτικών ανταγωνιστών, και όχι ως μια ανεξάρτητη στρατηγική απειλή.

Τον Ιούλιο, το CBS News ανέφερε ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές είχαν εξετάσει διάφορες επιλογές για πιθανή δράση κατά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης μιας αερομεταφερόμενης επίθεσης υπό την ηγεσία του Στρατού Ξηράς, η οποία θα περιλάμβανε χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και θα εκτελούνταν από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, τη μοναδική μονάδα που είναι εκπαιδευμένη για μια τέτοια αποστολή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CBS News τόνισαν τον Ιούλιο ότι οι ενημερώσεις αυτές δεν αποτελούσαν ένδειξη ότι ο πρόεδρος ή το Πεντάγωνο είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε κάποια επιχείρηση.

Οι απειλές Τραμπ στην Κούβα και το δόγμα Donroe

Από την επιστροφή του στο αξίωμα, ο πρόεδρος Τραμπ έχει προωθήσει έναν πιο δυναμικό ρόλο των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο, στο πλαίσιο αυτού που οι αξιωματούχοι αποκαλούν «Δόγμα Donroe» (Donroe Doctrine) — μια παραλλαγή του Δόγματος Μονρόε για την εποχή Τραμπ, η οποία εστιάζει στον περιορισμό ξένων αντιπάλων και άλλων απειλών στην περιοχή.

Τον Απρίλιο, αμερικανικές και ισημερινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια κοινή αποστολή με στόχο την εξάρθρωση ενός ύποπτου κέν Την Πέμπτη, αμερικανικά στρατεύματα και πράκτορες της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) συνέδραμαν τις αρχές του Ισημερινού στη σύλληψη περισσότερων από 30 μελών που συνδέονται με το μεξικανικό καρτέλ «Jalisco New Generation».

Από τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερα από 230 άτομα σε 70 πλήγματα στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση με τον ιστορικό ρόλο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που αφορούσε τη θαλάσσια αναχαίτιση διακινητών ναρκωτικών και τη σύλληψη υπόπτων. Ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν επισημάνει ότι τα πλήγματα αυτά συνιστούν παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις, καθώς απαγορεύεται στις αμερικανικές δυνάμεις να στοχεύουν σκόπιμα αμάχους ή άτομα για τα οποία υπάρχουν υποψίες εγκληματικής δράσης, εκτός εάν πληρούνται τα νόμιμα κριτήρια που διέπουν τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Όσον αφορά την Κούβα, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε κουβανικές οντότητες και αξιωματούχους —συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με τη βιομηχανία νικελίου της χώρας— ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Τραμπ στη ΓΣ του ΟΗΕ: Η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα

Στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια «θεμελιώδη αλλαγή» στο νησί, προέβλεψε ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας «θα καταρρεύσει» και διακήρυξε ότι «η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα». Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με την Αβάνα και δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν σε ξένους αντιπάλους να εδραιώσουν μια ισχυροποιούμενη παρουσία «στο κατώφλι μας».

Οι δηλώσεις αυτές έπονται μηνών κατά τους οποίους ο Τραμπ προέβαινε σε όλο και πιο σαφείς τοποθετήσεις για την Κούβα. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έχει δεσμευτεί να αποκρούσει κάθε αμερικανική επίθεση, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «επιθετικότητα» και «οικονομικό πόλεμο» μέσω του αποκλεισμού των εισαγωγών πετρελαίου στην Κούβα.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB denunció en @CriterioComCUB que a #Cuba "hace nueve meses que no entra un barco de combustible. ¿Cómo se puede sostener la economía? ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones?"



🔗| Vea en el enlace el primer episodio: https://t.co/pK38HuAS2I pic.twitter.com/R11lV9cMU2 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 25, 2026

Νωρίτερα φέτος, ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι πίστευε πως θα είχε «την τιμή να καταλάβει την Κούβα».

«Να καταλάβω την Κούβα, με κάποια μορφή, ναι», είπε στα μέσα Μαρτίου. «Να καταλάβω την Κούβα. Εννοώ, είτε την απελευθερώσω είτε την καταλάβω… πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ωμά: «Η Κούβα θα είναι η επόμενη».

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