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25.09.2026 11:54

Ουκρανία: Πρόταση των ΗΠΑ για τριμερή με Ρωσία στα ΗΑΕ αποκάλυψε ο Ζελένσκι

25.09.2026 11:54
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν μια τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε… τη διεξαγωγή συνάντησης σε τεχνικό επίπεδο, σε τριμερές σχήμα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μέσω WhatsApp. «Αναμένουμε πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ημερομηνία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τα Εμιράτα ως πιθανή τοποθεσία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ινδία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής συμμετέχουν σε συνομιλίες για την άρση του αποκλεισμού της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Αίγυπτος, η Ινδία, η Τουρκία και εκπρόσωποι από τη Μέση Ανατολή — είχα ξεχωριστές συνομιλίες με την ηγεσία αυτών των χωρών, και το Υπουργείο Εξωτερικών μας βρίσκεται επίσης σε επαφή με τους ομολόγους του στις χώρες αυτές», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Πέρα από αυτές τις χώρες, υπήρξαν προτάσεις και από άλλα κράτη για την άρση του αποκλεισμού στη Μαύρη Θάλασσα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι απέρριψε πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο «πάνω σε πύραυλο». Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα από δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – πότε θα επισκεφτεί τη Μόσχα, ο Ζελένσκι απάντησε: «Πάνω σε πύραυλο!».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:54
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