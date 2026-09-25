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25.09.2026 14:03

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γίνει φέτος

25.09.2026 14:03
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Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας από θερινή σε χειμερινή, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρίζουν μία ώρα πίσω στις 04:00 τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..»

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 14:24
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