Αλλαγή ώρας: Πότε θα γίνει φέτος

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Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας από θερινή σε χειμερινή, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρίζουν μία ώρα πίσω στις 04:00 τα ξημερώματα.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..»
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