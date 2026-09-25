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25.09.2026 13:19

Δύο συλλήψεις για απάτες – Παρίσταναν υπάλληλους τηλεφωνίας

25.09.2026 13:19
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Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών, με τους επιτήδειους να προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι εταιρειών κοινής ωφελείας προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.

Μια νέα σπείρα κατάφερε να εξαρθρώσουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα μέλη της εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες με το γνωστό κόλπο του δήθεν υπαλλήλου εταιρείας τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα υποτιθέμενες τεχνικές βλάβες ή προσφορές σε τηλεφωνικά πακέτα και έτσι κατάφερναν να αποσπούν από τα θύματά τους χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 38χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, το ποσό των 1.500 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της στις αρχές του μήνα και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους. Τα μέλη της είχαν χωριστεί στους «τηλεφωνητές» και στους «εισπράκτορες».

Οι τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν τις κλήσεις στα υποψήφια θύματα και συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεφωνίας. Αρχικά τους ενημέρωναν για υποτιθέμενα πακέτα τηλεφωνίας και στη συνέχεια, με πρόσχημα τεχνική βλάβη ή ανάγκη ελέγχου, προσπαθούσαν να τους πείσουν να τοποθετήσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο έξω από το σπίτι τους.

Στη συνέχεια αναλάμβαναν δράση οι «εισπράκτορες», οι οποίοι μετέβαιναν στα σημεία με ταξί.

Έφταναν μέχρι τις αυλές των κατοικιών ή τις εισόδους πολυκατοικιών και παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προσποιούμενοι ότι πραγματοποιούν κάποια διαδικασία καταμέτρησης ή ελέγχου.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεργών της σπείρας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις διαδοχικές περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και διάφορα προσχήματα προκειμένου να κλέψουν χρήματα και τιμαλφή, με ιδιαίτερη στόχευση σε ηλικιωμένους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και αν συνδέεται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 14:27
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