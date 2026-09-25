Δημογλίδου για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν έχει δοθεί ακόμη εισαγγελική άδεια για άρση τηλεφωνικού απορρήτου» – Πιθανή η διεύρυνση κατηγοριών (video)

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Την εισαγγελική εντολή για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένουν οι αστυομικές.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την ίδια, η άρση του απορρήτου αφορά όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εκείνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Μετά την εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένο έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης φωτογραφίες και βίντεο που ενδεχομένως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόσθετο υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει τα γεγονότα.

Στο επίκεντρο η μέθη, «κλειδί» οι τοξικολογικές

Βαρύτητα δίνεται και στην κατάθεση της νοσηλεύτριας , η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσει νέα δεδομένα σχετικά με όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία της μέθης και της καταστολής.

Η αποκάλυψη αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το είδος των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, τη δοσολογία τους αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη ενώ η θέση των δύο προφυλακιστέων γιατρών επιβαρύνεται σημαντικά από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση 82 λεπτών για τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, με τη μιδαζολάμη και την προποφόλη να περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιών που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ακριβής φαρμακευτική αγωγή και ο πιθανός ρόλος της στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή.

Εάν οι τοξικολογικές εξετάσεις δείξουν ότι χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της μέθης κάποιες ουσίες που υπάγονται στον πίνακα των απαγορευμένων ουσιών και πρόκειται περί ναρκωτικών, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

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