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25.09.2026 13:49

Βουλή – Επιτροπή Δεοντολογίας: «Ναι» μόνο με ψήφους της ΝΔ στην άρση ασυλίας Πολάκη – «Όχι» για Πλεύρη, Θεοδωρικάκο

25.09.2026 13:49
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Κατά της άρσης των ασυλιών των βουλευτών της ΝΔ, Θάνου. Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, και υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, τάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της η κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Την τελική απόφαση θα λάβει σε επόμενη συνεδρίασή της η Ολομέλεια της Βουλής.

Στην υπόθεση Πλεύρη/Θεοδωρικάκου, η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε με αφορμή καταγγελία ιδιώτη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία φέρεται ότι αποκτήθηκαν κατόπιν επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά της άρσης των ασυλιών των κκ Πλεύρη και Θεοδωρικάκου τάχθηκαν ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη, υπέρ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια.

Στην υπόθεση Πολάκη, η δικογραφία σχηματίστηκε, κατόπιν της από 4.5.2026 έγκλησης του Σταμάτη Πουλή, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της ψευδούς καταμήνυσης, την 17η.3.2026, στην Αθήνα.

Σε σχετικό υπόμνημά του, ο κ. Πολάκης ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του, κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη πράξη πολιτικής εκδίκησης» με στόχο την «πολιτική του εξουθένωση» μέσω συνεχών ποινικών διαδικασιών.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη τάχθηκε το κυβερνών κόμμα, ενώ η αντιπολίτευση ψήφισε “κατά”.

Ακόμα ένα αίτημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τέλος, στις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής έχει προγραμματιστεί ακόμα μία συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας επί αιτήματος το οποίο σχετίζεται με δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την από 20 Μαΐου 2026 έγκληση του Πέτρου Κουσουλού σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει καταστεί μόνιμος θαμώνας της Επιτροπής Δεοντολογίας. 

Η εν λόγω έγκληση αφορά στις φερόμενες ως αξιόποινες πράξεις της δημόσιας εξύβρισης και της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγγέλλει «βιομηχανία διώξεων» σε βάρος της με ενορχηστρωτή την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 14:29
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