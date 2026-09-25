Νατάσα Θεοδωρίδου για Μαζωνάκη: «Αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε» – Τα λόγια της τραγουδίστριας που προκάλεσαν αντιδράσεις (Video)

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Στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον απροσδόκητο χαμό του αναφέρθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Άλσος, το βράδυ της Πέμπτης (24/9), με την τραγουδίστρια να μιλά επί σκηνής για τη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στο 2009, όταν οι δυο τους είχαν συνεργαστεί, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, ερμηνεύοντας μία από τις αγαπημένες επιτυχίες του.

«Θέλω να σας πω δυο λόγια για έναν άνθρωπο που πέρασα πολύ όμορφα μαζί του. Αγαπηθήκαμε πάρα πάρα πολύ, περάσαμε πολύ ωραία μαζί, είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε» είπε στη συνέχεια, εκφράζοντας την επιθυμία της να δικαιωθεί ο τραγουδιστής.

Τα λόγια της αυτά, ωστόσο, συζητήθηκαν έντονα στο «Πρωινό» μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, με τον Τάσο Τεργιάκη να στέκεται ειδικότερα στη διατύπωση «αποφάσισε να φύγει», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια λάθος έκφραση και ένα άτοπο σχόλιο, καθώς -όπως χαρακτηριστικά είπε- «αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι τον σκότωσαν τον άνθρωπο».

«Και την αγαπώ, και τη σέβομαι, και την είδα εκείνο το βράδυ που ήταν μέχρι τις 3 το πρωί στην ολονυχτία και ήταν συντετριμμένη. Το “έτσι ήθελε, έτσι έκανε”, το ακούω. Όμως το “Ο Γιώργος αποφάσισε να φύγει” είναι λάθος έκφραση, δε μπορείς να το λες από το μικρόφωνο. Αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι ήταν ένα άτοπο σχόλιο μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε διαφορετική ερμηνεία στα λόγια της τραγουδίστριας, κάνοντας λόγο για «κοινωνία απόλυτης ανθρωποφαγίας» που περιμένει καρτερικά κάποιον να σκοντάψει για να τον δείξει και να τον καταδικάσει.

«Ζούμε σε μία κοινωνία όπου είμαστε όλοι σε ένα παράθυρο και περιμένουμε ποιος θα σκοντάψει για να τον δείξουμε. Είναι μία κοινωνία απόλυτης ανθρωποφαγίας. {…} Για να μην τους κράξουν τους καλλιτέχνες, λένε κάτι για τον Μαζωνάκη σε κάθε εμφάνιση. Η Θεοδωρίδου είπε, επί της ουσίας, ότι ο Μαζωνάκης ήταν αντισυμβατικός, που έκανε πάντα ό,τι γούσταρε στη ζωή του. Άρα και το ότι έφυγε, ήταν κάτι που εκείνος επέλεξε να κάνει. Δεν είπε ότι δε φταίνε οι γιατροί» τόνισε.

Αντιδράσεις και στα social media

Η εν λόγω φράση, ωστόσο, της Νατάσας Θεοδωρίδου δεν έμεινε απαρατήρητη από το διαδίκτυο, με πλήθος χρηστών στα social media να εκφράζουν -με οργισμένα σχόλια– την έντονη διαφωνία τους για την εν λόγω διατύπωση.

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