Μάστορας – Καληφώνη: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους; – «Ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λίγο καιρό μετά την έντονη φημολογία για κρίση στη σχέση τους και τη μετέπειτα επανασύνδεση, Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη επανέρχονται στο προσκήνιο με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο, αυτή την φορά, για οριστικό χωρισμό.

Το θέμα άνοιξε η παρέα του Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να επικαλείται πληροφορίες που αναφέρονται σε οριστικό τέλος για το ζευγάρι, καθώς μετά την προσπάθεια για επανασύνδεση, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

«Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να παίρνει τον λόγο, αναφέροντας τα εξής:

«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Νομίζω ότι μένει πλέον μόνη της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κλείνοντας, επισήμανε πως ίσως η απόσταση αυτή λειτουργήσει θετικά στη σχέση τους: «Μπορεί να βρήκε και ένα σπίτι μόνη της και αυτή η απόσταση να λειτουργήσει εποικοδομητικά στη σχέση και να γεφυρωθούν οι διαφορές» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την πλευρά της.

«Αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν στην προσωπική μου ζωή»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της αναφορικά με τις φήμες που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση της με τον τραγουδιστή, ενώ κάνοντας λόγο για «κατασκευή γεγονότων», υπογράμμισε ότι στο εξής θα ακολουθεί τη νομική οδό για ψευδή δημοσιεύματα.

«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μην δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή “γεγονότων” εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά» είχε γράψει σε story της.

Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, είχε δώσει το παρών στον γάμο της αδελφής του Χρήστου Μάστορα που ο ίδιος ήταν κουμπάρος, ενώ είχε γιορτάσει και τα γενέθλιά της στο πλευρό του.

Διαβάστε επίσης:

Πασχάλης: «Ήταν μια επιπόλαιη στιγμή που μου στοίχισε – Πολύς κόσμος με αδικεί για την υπόθεση του παιδιού» (Video)

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη – «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

Αντζελίνα Τζολί: Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατ. δολάρια



