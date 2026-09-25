«ΠΙΝΕΛΟΠΗ» της Χριστίνας Ντούμα – (Theodore’s Miracle): Μια παράσταση για καλό σκοπό στο Από Μηχανής Θέατρο

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Μετά τη μεγάλη επιτυχία με την παράσταση «Ο Αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι σε διασκευή και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά που για 3 χρόνια σημείωσε συνεχόμενα sold out, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του «Από Μηχανής» Θεάτρου συνεχίζει το έργο της με το ίδιο πάθος, αγάπη και σεβασμό προς τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρωτότυπη θεατρική μεταφορά του πολυαγαπημένου best seller βιβλίου της Χριστίνας Ντούμα «ΠΙΝΕΛΟΠΗ» σε διασκευή και σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου.

Η συγγραφέας Χριστίνα Ντούμα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον αγώνα της για τον γιο της Θοδωρή ο οποίος διαγνώστηκε με τη σπάνια νόσο Batten.

Η προσπάθειά της να στηρίξει τη θεραπεία του την οδήγησε στη συγγραφή παραμυθιών αλλά και στη δημιουργία της πρωτοβουλίας «Theodore’s Miracle» με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση πόρων για την καταπολέμηση της νόσου.

Το «Από Μηχανής» Θέατρο στέκεται αρωγός της ιερής αυτής προσπάθειας της Χριστίνας Ντούμα και διαθέτει μέρος των εισπράξεων της παράστασης για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή «Theodore’s Miracle» με τη νόσο Μπάτεν.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Αλέξανδρος, ένα αγόρι που ζει μέσα στην ασφάλεια και την αγάπη της οικογένειάς του, χάνει το αγαπημένο του πινέλο. Το πινέλο τυχαία θα βρεθεί από την Αναστασία, ένα ορφανό παιδί μου μένει μόνο του, η οποία λατρεύει τη ζωγραφική καθώς εκεί βρίσκει παρηγοριά. Για την Αναστασία το πινέλο γίνεται η καλύτερή της φίλη η Πινελόπη με την οποία ονειρεύεται ότι οι ζωγραφιές τους θα δώσουν χρώμα στην πόλη και θα χαρίσουν το χαμόγελο στα παιδιά.

Εντωμεταξύ ο Αλέξανδρος μαθαίνει ότι το αγαπημένο του πινέλο είναι στα χέρια μιας «ξένης» που ζει σε ένα χαμόσπιτο και ζητάει από τη μητέρα του να βρουν την Αναστασία για να το ζητήσουν πίσω. Όταν όμως η μητέρα του Αλέξανδρου συναντήσει το κορίτσι από κοντά, ευαισθητοποιείται κι αποφασίζει να δείξει έμπρακτα την ανθρωπιά της υιοθετώντας την Αναστασία.

Κι ενώ στην αρχή ο Αλέξανδρος αρνείται να αποδεχτεί τη νέα του αδελφή από φόβο ότι έτσι εκτός από το πινέλο του, θα χάσει και την αποκλειστική αγάπη των γονιών του, σιγά – σιγά κάνει πίσω τον πληγωμένο του εγωισμό δίνοντας και ο ίδιος με τη σειρά του χώρο στην ανιδιοτελή προσφορά και αγάπη.

Μια παράσταση πλημμυρισμένη από σημαντικά μηνύματα για όλη την οικογένεια που υπενθυμίζει ότι η αγάπη, η καλοσύνη και η αποδοχή μπορούν να κάνουν θαύματα έτσι ώστε ο κόσμος που ζούμε να γίνει καλύτερος!

Λίγα λόγια από τη συγγραφέα:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Σεπόλια. Είμαι μητέρα του Βασίλη και του Θοδωρή ο οποίος δίνει έναν δύσκολο και καθημερινό αγώνα με μια σπάνια και σοβαρή νόσο, τη Batten Disease.

Η ανάγκη μου να εκφράσω όσα σκέφτομαι και νιώθω, να βρω ένα προσωπικό καταφύγιο, αλλά κυρίως να σταθώ δίπλα στο παιδί μου σε αυτή τη διαδρομή, με οδήγησε στη συγγραφή. Έτσι γεννήθηκαν τα παραμύθια της σειράς «Αγκαλιά Αγάπης», καθώς και η νουβέλα «Σιωπή» για ενήλικες αναγνώστες (Εκδόσεις Ε. & Θ. Κυριόπουλος). Τα βιβλία αυτά δεν αποτελούν μόνο μια μορφή δημιουργικής έκφρασης αλλά και ένα ουσιαστικό στήριγμα για την οικογένειά μας συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών του Θοδωρή και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής του.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω την έναρξη της συνεργασίας μου με το «Από Μηχανής» Θέατρο, με στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη νόσο Batten όσο και την περαιτέρω διάδοση του έργου μου.

Στον χώρο του θεάτρου, στο πλαίσιο των παραστάσεων, θα διατίθενται προς πώληση και τα βιβλία μου από τις Εκδόσεις Ε. & Θ. Κυριόπουλος.

Το «Από Μηχανής» Θέατρο και οι άνθρωποί του στέκονται δίπλα μας με ουσιαστική διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα του Θοδωρή. Η στήριξή τους μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε με αξιοπρέπεια, ξεπερνώντας κάθε πρόκληση.

Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία και θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές και θερμό ευχαριστώ στην παραγωγή και σε όλους τους συντελεστές του «Από Μηχανής» Θεάτρου για την πολύτιμη στήριξή τους.

Η παράσταση «ΠΙΝΕΛΟΠΗ» απευθύνεται σε παιδιά Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ε. & Θ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Συντελεστές:

Κείμενο: Χριστίνα Ντούμα

Σκηνοθεσία – θεατρική διασκευή : Στρατής Πανούριος

: Στρατής Πανούριος Πρότυπη Σύνθεση: Αλέξης Κωτσόπουλος

Αλέξης Κωτσόπουλος Σκηνικά/Κοστούμια: Διονύσης Ξαξίρης

Διονύσης Ξαξίρης Επιμέλεια κίνησης: Χριστίνα Μπίτου

Χριστίνα Μπίτου Φωτισμοί: Παναγιώτης Ψύχας

Παναγιώτης Ψύχας Φωτογραφίες παράστασης: Νίκος Ζαχαρόπουλος – Grandmagazine

Νίκος Ζαχαρόπουλος Grandmagazine Βοηθός φωτογράφου : Ολγα Ανδιάρη

Ολγα Ανδιάρη Promo Trailer: DM Media Productions

DM Media Productions Γραφιστική επιμέλεια : xMx graphics – Michelangelo Bevilacqua

xMx graphics – Michelangelo Bevilacqua Προβολή και επικοινωνία: DM Media

Παίζουν (αλφαβητικά): Γράνης Δημήτρης, Καλίνογλου Τζωρτζίνα, Καρακώστα Φωτεινή, Κοντέσης Πάνος

Info

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 04 Οκτωβρίου 2026 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Πού: Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο (σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097

Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο (σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097 Πότε: Κάθε Κυριακή στις 11.30

Κάθε Κυριακή στις 11.30 Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (ομαδικά 20 ατόμων και πάνω)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210- 5232097

Προπώληση ΕΔΩ

Ειδικές τιμές για σχολεία – Οργάνωση σχολικών επισκέψεων/group

Οργάνωση: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210. 5232097, 6906721698 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)

Email: [email protected]

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