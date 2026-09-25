Συνεχίζεται το «παζάρι» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Τι προτείνει η Τεχεράνη σε πρώτο στάδιο

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Μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σταδιακά στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν στη Νέα Υόρκη, με βασικό σημείο αναφοράς τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και τις οποίες επικαλείται το Reuters, στο τραπέζι βρίσκεται ένα ενδεχόμενο «βήμα προς βήμα»: η Τεχεράνη θα μπορούσε να προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης, καθώς αποτελούν έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Το Ιράν επιδιώκει οικονομική ανακούφιση και χαλάρωση των αμερικανικών πιέσεων, ενώ η Ουάσιγκτον θέτει ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από τα Στενά.

Ωστόσο, οι συνομιλίες προσκρούουν σε ένα βασικό πρόβλημα: καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να κάνει πρώτη την κίνηση που θα περιορίσει το διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα.

Πηγές που μίλησαν στο Reuters – δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι και δύο δυτικοί διπλωμάτες — αναγνωρίζουν ότι, πίσω από τη σκληρή στάση της Τεχεράνης, υπάρχει και η επίγνωση του αυξανόμενου οικονομικού κόστους από μια παρατεταμένη αντιπαράθεση.

Συμφωνία με διαδοχικά βήματα

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η πιο ρεαλιστική διέξοδος από το σημερινό αδιέξοδο θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία σε στάδια.

Με βάση αυτό το σενάριο, το Ιράν θα προχωρούσε στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χαλάρωναν ή θα ήραν τον οικονομικό αποκλεισμό. Παράλληλα, η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα.

«Ένας δρόμος προς τα εμπρός θα ήταν να επιλυθεί η κρίση σε στάδια. Το πρώτο βήμα θα ήταν να τερματιστεί ο αποκλεισμός και να ανοίξει ξανά το Ορμούζ», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μια τέτοια συμφωνία θα απαιτούσε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί ακόμη μία προσωρινή διευθέτηση, μετά την κατάρρευση της αρχικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στο καλοκαίρι.

Για τους διαπραγματευτές, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Εξίσου κρίσιμο είναι να διασφαλιστεί ότι οι εκατέρωθεν παραχωρήσεις θα έχουν επαρκή διάρκεια και αξιοπιστία, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και να γίνουν αποδεκτές και από τις δύο πλευρές.

Ο ρόλος του Τραμπ και οι εκατέρωθεν απαιτήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα — παράλληλα με τις προειδοποιήσεις και τις απειλές που έχει απευθύνει προς την Τεχεράνη — ότι θεωρεί πως Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, στις 3 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, Ευρωπαίος αξιωματούχος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές μιας άμεσης συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η ιρανική πλευρά έχει «μια πολύ μεγάλη λίστα απαιτήσεων».

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι το Ιράν «απελπίζεται για μια συμφωνία», ενώ ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «κρατά όλα τα χαρτιά» και θα λάβει την απόφαση που θεωρεί καλύτερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει «ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν υπό τις κατάλληλες συνθήκες», αλλά δεν βρίσκεται σε θέση ανάγκης να διαπραγματευτεί. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «πολύ ισχυρή θέση», έχοντας τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και απέναντι σε μια ιρανική οικονομία που, κατά την αμερικανική εκτίμηση, «καταρρέει».

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