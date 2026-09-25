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25.09.2026 12:10

Ο πάπας Λέων έφτασε στη Γαλλία για μία ιστορική τετραήμερη επίσκεψη (photos/video)

25.09.2026 12:10
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credit: AP

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Ο πάπας Λέων ΙΔ’ έφτασε σήμερα στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του το 2025, όπως είπε δημοσιογράφος του AFP που επέβαινε στο παπικό αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο του αμερικανού πάπα προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 π.μ. στο αεροδρόμιο Ορλί, κοντά στο Παρίσι, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την Μπριζίτ Μακρόν.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία στο Μέγαρο των Ηλυσίων αργότερα σήμερα.

Μέσα στο αεροπλάνο, ο πάπας δήλωσε ότι ο στόχος του είναι να «διακηρύξει την ειρήνη» κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, το οποίο αναμένεται να καλύψει «αρκετά πολύ σημαντικά ζητήματα».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης σχετικά με την μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απάντησε ότι «ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση» και ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις «για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:56
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