O Μπέζος έβαλε 30 δισ. από την προσωπική του περιουσία για… να φτάσει τον Μασκ στο Διάστημα

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Ο ιδρυτής της Amazon έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να μετατρέψει τη Blue Origin σε ισχυρό αντίπαλο της SpaceX, ποντάροντας σε πυραύλους, δορυφόρους και εκρηκτική αύξηση εσόδων.

Ο Τζεφ Μπέζος έχει επενδύσει συνολικά 30 δισ. δολάρια στη Blue Origin από την ίδρυσή της το 2000, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει έναν ισχυρό ανταγωνιστή της SpaceX του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η Wall Street Journal, η τελευταία χρηματοδότηση του Μπέζος ανέρχεται σε 2 δισ. δολάρια, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου άντλησης κεφαλαίων της Blue Origin με συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών.

Η εταιρεία έχει ήδη συγκεντρώσει 10 δισ. δολάρια στον υπερκαλυμμένο γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος την αποτιμά στα 140 δισ. δολάρια.

30 δισ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία

Ο Μπέζος έχει χρηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τη Blue Origin με δικά του κεφάλαια, μεταξύ άλλων μέσω πωλήσεων μετοχών της Amazon.

Η προσωπική του περιουσία ανερχόταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε περίπου 275 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Η Blue Origin έχει πλέον περίπου 15.000 εργαζομένους και φιλοδοξεί να αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητά της τα επόμενα χρόνια.

Το μεγάλο στοίχημα του New Glenn

Κεντρικό ρόλο στα σχέδια της Blue Origin έχει ο New Glenn, ο μεγάλος πύραυλος της εταιρείας με επαναχρησιμοποιούμενο πρώτο στάδιο.

Credit: Blue Origin

Η εταιρεία εκτιμά ότι ο New Glenn μπορεί να τη βοηθήσει να μειώσει το προβάδισμα που διατηρεί σήμερα η SpaceX στη διαστημική βιομηχανία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις αποστολές με τον New Glenn.

Ωστόσο, η Blue Origin δεν έχει πραγματοποιήσει νέα πτήση μετά την έκρηξη οχήματος σε εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα τον Μάιο. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία ανακατασκευής της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Περικοπές και τέλος στις τουριστικές πτήσεις

Παράλληλα, η Blue Origin έχει επιχειρήσει να περιορίσει το κόστος και να επιταχύνει την εκτέλεση των προγραμμάτων της.

Την περασμένη χρονιά πραγματοποίησε μεγάλες απολύσεις και σταμάτησε τις υποτροχιακές τουριστικές πτήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντέιβ Λιμπ, έχει δώσει έμφαση στην ταχύτερη πραγματοποίηση αποστολών και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη Blue Origin να θέλει να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις πελατών όπως η NASA.

Ο ανταγωνισμός με τη SpaceX

Η Blue Origin βρίσκεται αντιμέτωπη με ανταγωνισμό σε πολλές από τις δραστηριότητές της, από τις εκτοξεύσεις πυραύλων έως τους δορυφόρους και τα διαστημικά σκάφη.

Ο βασικός ανταγωνιστής παραμένει, ωστόσο, η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο.

Ο ίδιος ο Μπέζος έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως υπάρχει χώρος για περισσότερους από έναν μεγάλους παίκτες στη διαστημική βιομηχανία, εκτιμώντας ότι τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin μπορούν να πετύχουν.

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