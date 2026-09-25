Νέα επίδειξη δύναμης από την τεχνητή νοημοσύνη: Ο Claude «ξεκλείδωσε» άγνωστο μηχανισμό στο DNA μέσα σε μόλις 21 ώρες

Takeaways by to pontiki AI Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της εταιρείας Anthropic εντόπισε ένα άγνωστο σύστημα ενζύμων στο DNA ιών που μολύνουν βακτήρια.

Η διαδικασία ανάλυσης των επιστημονικών δεδομένων ολοκληρώθηκε από το σύστημα σε διάστημα μόλις 21 ωρών.

Το συγκεκριμένο σύστημα ενζύμων έχει τη δυνατότητα να κόβει, να αντιγράφει και να επικολλά τμήματα του DNA, θυμίζοντας γνωστούς φυσικούς μηχανισμούς άμυνας.

Η σημασία της ανακάλυψης αναμένεται να αξιολογηθεί από την επιστημονική κοινότητα.

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Η Anthropic υποστηρίζει ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude εντόπισε μέσα σε μόλις 21 ώρες ένα άγνωστο μέχρι σήμερα βιολογικό σύστημα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς «δουλεύει» το DNA.

Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude, ανακοίνωσε ότι το εργαστήριο βιολογίας που λειτουργεί στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο έχει ήδη καταλήξει σε μια ανακάλυψη που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Claude εντόπισε ένα μέχρι σήμερα άγνωστο σύστημα ενζύμων μέσα στο DNA ιών που μολύνουν βακτήρια.

Τι ακριβώς ανακάλυψε

Οι ερευνητές της Anthropic αναφέρουν ότι το νέο σύστημα φαίνεται να έχει την ικανότητα να εκτελεί λειτουργίες πάνω στο DNA, όπως:

να το κόβει,

να το αντιγράφει,

να «επικολλά» τμήματά του.

Με απλά λόγια, θυμίζει φυσικούς μηχανισμούς που ήδη χρησιμοποιούν τα βακτήρια για να αμύνονται απέναντι σε ιούς.

Παρόμοιοι μηχανισμοί έχουν στο παρελθόν αξιοποιηθεί από τους επιστήμονες για την ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιακής επεξεργασίας.

Ο Claude χρειάστηκε μόλις 21 ώρες

Το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ο χρόνος που χρειάστηκε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να φτάσει στην ανακάλυψη.

Σύμφωνα με την Anthropic, ο Claude εργάστηκε εντατικά για περίπου 21 ώρες, αναλύοντας τεράστιους όγκους επιστημονικών δεδομένων.

Στη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν περίπου 950 επιμέρους συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επεξεργάστηκαν συνολικά περίπου 210 εκατομμύρια tokens, δηλαδή μονάδες κειμένου που χρησιμοποιούν τα μοντέλα AI για την επεξεργασία πληροφοριών.

Το είχε «ψάξει» και το Στάνφορντ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, παραδέχθηκε ότι η ανακάλυψη βασίστηκε και σε προηγούμενη επιστημονική δουλειά.

Όπως ανέφερε, ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ είχε ήδη εντοπίσει ένα σύστημα που παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με εκείνο που βρήκε ο Claude.

Η Anthropic, ωστόσο, επιμένει ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη έγινε «κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, από τον Claude».

Τα πειράματα γίνονται από ανθρώπους

Παρά τον κεντρικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση των δεδομένων, ο Claude δεν πραγματοποιεί μόνος του πειράματα μέσα στο εργαστήριο.

Η Anthropic διευκρινίζει ότι όλες οι εργαστηριακές διαδικασίες πραγματοποιούνται από ανθρώπους επιστήμονες.

Το εργαστήριο λειτουργεί στα χαμηλότερα επίπεδα βιοασφάλειας, BSL-1 και BSL-2, και, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν χειρίζεται παθογόνους οργανισμούς που μπορούν να μολύνουν ανθρώπους.

Οι φόβοι για την AI στη βιολογία

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ίδιοι οι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν ότι τα μοντέλα γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά και ότι χρειάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Αμοντέι έχει δηλώσει ότι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του είναι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για βιοτρομοκρατία.

Την ίδια στιγμή, έχει εκφράσει την άποψη ότι η AI θα μπορούσε να συμβάλει στη θεραπεία των περισσότερων ασθενειών μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

Προς το παρόν, πάντως, το πόσο σημαντική και πραγματικά νέα είναι η ανακάλυψη του Claude θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

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