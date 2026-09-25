Πώς η αυξανόμενη ζέστη επηρεάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα – Τι λένε οι κριτικές από τους επισκέπτες

Takeaways by to pontiki AI Η άνοδος της θερμοκρασίας καθιστά αναγκαία την ενσωμάτωση της προστασίας από τη ζέστη στις υπηρεσίες φιλοξενίας για τη διασφάλιση της άνεσης και της υγείας των επισκεπτών.

Πρόσφατη μελέτη σε αρχαιολογικούς χώρους ανέδειξε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν σωματική δυσφορία και αυξάνουν την ανάγκη για σκιά και πόσιμο νερό.

Οι τουρίστες που προέρχονται από ψυχρότερα κλίματα απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς ο εγκλιματισμός τους στον οργανισμό χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες.

Η έγκαιρη ενημέρωση των ταξιδιωτών για τις κατάλληλες ώρες δραστηριοτήτων και η παροχή κλιματιζόμενων χώρων αποτελούν κρίσιμα μέτρα πρόληψης.

Η συνεργασία επιχειρήσεων και τοπικών αρχών για την εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια και την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας.

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Η άνοδος της θερμοκρασίας αλλάζει σταδιακά και την τουριστική εμπειρία, με την προστασία των επισκεπτών από τη ζέστη να αποκτά πλέον κρίσιμη σημασία για προορισμούς, επιχειρήσεις και αρχές.

Η φετινή καλοκαιρινή τουριστική σεζόν ολοκληρώνεται έπειτα από ένα καλοκαίρι με σχετικά λίγες ημέρες ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, τα στοιχεία από την άλλη πλευρά του πλανήτη, όπου σχηματίζεται το φαινόμενο Ελ Νίνιο σε ένταση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, δείχνουν ότι το 2027 έχει πολλές πιθανότητες να εξελιχθεί στη θερμότερη χρονιά στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Για την ανάγκη θωράκισης του ελληνικού τουρισμού απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη ζέστη μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ Ανδρέας Φλουρής, καθηγητής Φυσιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η προστασία από τη ζέστη γίνεται μέρος της φιλοξενίας

Όπως επισημαίνει, η ποιότητα των διακοπών δεν εξαρτάται μόνο από το κατάλυμα ή το φαγητό, αλλά και από όσα βιώνει ο επισκέπτης στην καθημερινότητά του: στην ουρά ενός αρχαιολογικού χώρου, στη διαδρομή προς την παραλία ή στην αναμονή για το πλοίο.

Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, η δυνατότητα ενός τουρίστα να απολαμβάνει έναν προορισμό με ασφάλεια και άνεση αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Έτσι, σύμφωνα με τον καθηγητή, η προστασία από τη ζέστη μετατρέπεται σταδιακά σε μέρος της ίδιας της φιλοξενίας.

Η φροντίδα, όπως εξηγεί, πρέπει να ξεκινά πριν από την άφιξη του επισκέπτη και να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της διαμονής του.

Τι έδειξαν 6.500 διαδικτυακές κριτικές τουριστών

Πρόσφατη μελέτη ανέλυσε περίπου 6.500 διαδικτυακές κριτικές για 11 υπαίθριους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στη νότια Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κνωσός και η Ακρόπολη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις θερμότερες ημέρες αυξάνονταν οι αναφορές των επισκεπτών:

στη ζέστη,

στη σωματική δυσφορία,

στην ανάγκη για σκιά,

στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Όπως σημειώνει ο Δρ Φλουρής, ένας επισκέπτης μπορεί να εντυπωσιαστεί από ένα μνημείο και ταυτόχρονα να ταλαιπωρηθεί σημαντικά για να το επισκεφθεί. Για τον λόγο αυτό, μια θετική αξιολόγηση ενός αξιοθέατου δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες για την υγεία του επισκέπτη.

Γιατί η ίδια θερμοκρασία δεν επηρεάζει όλους το ίδιο

Η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού στη ζέστη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Το σώμα δέχεται θερμότητα από το περιβάλλον και παράγει επιπλέον θερμότητα όταν κινείται, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν:

η υγρασία,

η έκθεση στον ήλιο,

ο άνεμος,

ο ρουχισμός,

η ένταση της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα από ψυχρότερα κλίματα, καθώς ο εγκλιματισμός απαιτεί χρόνο.

Η ηλικία, τα χρόνια νοσήματα και ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας.

Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνιστούν περιορισμό της έντασης και της διάρκειας της άσκησης κατά την πρώτη εβδομάδα, όταν δεν έχει προηγηθεί εγκλιματισμός. Ακόμη και ένας άνθρωπος σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά από μια πεζοπορία σε υψηλές θερμοκρασίες.

Σκιά, νερό και αλλαγές στο πρόγραμμα

Η σημασία της σκιάς προκύπτει και από έρευνες της ομάδας του Δρ Φλουρή. Η έκθεση στον ήλιο συνδέθηκε με μεγαλύτερη σωματική καταπόνηση και μειωμένη νοητική ικανότητα.

Για τον λόγο αυτό, οι συνθήκες πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνο στον τελικό προορισμό αλλά σε ολόκληρη την εμπειρία του επισκέπτη: στη διαδρομή, στους χώρους αναμονής και στα σημεία ξενάγησης.

Η ενημέρωση πριν από το ταξίδι θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

κατάλληλες ώρες για υπαίθριες δραστηριότητες,

σημεία πρόσβασης σε πόσιμο νερό,

δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους,

δυνατότητα αλλαγής προγράμματος όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται.

Τα καταλύματα μπορούν επίσης να προτείνουν μικρότερες διαδρομές ή δραστηριότητες σε δροσερούς εσωτερικούς χώρους, ενώ οι χώροι επίσκεψης μπορούν να οργανώνουν σκιασμένες περιοχές αναμονής και στάσεις ξεκούρασης.

Η έγκαιρη ενημέρωση ενισχύει την εμπιστοσύνη

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η ενημέρωση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κατανοητή και διαθέσιμη στη γλώσσα του ταξιδιώτη.

Ο επισκέπτης χρειάζεται να γνωρίζει ποια δραστηριότητα επηρεάζεται από τη ζέστη, τι αλλάζει στο πρόγραμμά του και πού μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια.

Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων απαιτεί συνεργασία επιχειρήσεων και τοπικών αρχών, εκπαίδευση του προσωπικού στην αναγνώριση συμπτωμάτων θερμικής καταπόνησης και σαφείς διαδικασίες αναζήτησης βοήθειας.

Αντίστοιχη λογική συντονισμένης πρόληψης περιγράφεται και στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα σχέδια δράσης απέναντι στη ζέστη.

Όπως καταλήγει ο Δρ Φλουρής, η Ελλάδα μπορεί να ενσωματώσει αυτή τη μέριμνα στην ίδια την ταυτότητα της φιλοξενίας της, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το τοπίο, την ιστορία και την καθημερινή ζωή του τόπου με μεγαλύτερη ασφάλεια.

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