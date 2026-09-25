Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Ποιοι θα περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα

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Ξεκίνησαν χθες (24/9) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο.

Και αυτόν τον μήνα, η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής, τα Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρώσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και των μισθωτών την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Έτσι, η πρώτη πληρωμή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Οπότε από χθες (24/9) πλήρωσαν τα εξής Ταμεία:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί)

Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)



Πλέον, τις πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου περιμένουν σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου (απόγευμα Δευτέρας 28/9).

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

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