Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Ποιοι θα περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα

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Ξεκίνησαν χθες (24/9) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο.
Και αυτόν τον μήνα, η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής, τα Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρώσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και των μισθωτών την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Έτσι, η πρώτη πληρωμή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
Οπότε από χθες (24/9) πλήρωσαν τα εξής Ταμεία:
Πλέον, τις πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου περιμένουν σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου (απόγευμα Δευτέρας 28/9).
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
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