Η Εφορία σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό – Στο «ραντάρ» πτήσεις και ύποπτες διαδρομές

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Μέχρι τώρα η ΑΑΔΕ σάρωνε αποδείξεις, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πλέον σηκώνει το βλέμμα και στον ουρανό. Η φορολογική διοίκηση αποκτά ψηφιακό «ραντάρ», μέσω του οποίου οι ελεγκτές θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών, αναζητώντας διαδρομές και δραστηριότητες που μπορεί να κρύβουν φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.

Το νέο εργαλείο περνά στα χέρια της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι ελεγκτές.

Με ετήσια συνδρομή 5.580 ευρώ, η ΑΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών, αλλά και σε γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα θα τροφοδοτεί τους ελεγκτές με στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για αεροσκάφη που εισέρχονται, εξέρχονται ή κινούνται στον ελληνικό χώρο.

Κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να απεικονίζεται στον ψηφιακό χάρτη μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του και να εντοπίζουν κινήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Το βάρος αναμένεται να πέφτει στις περιπτώσεις που ξεφεύγουν από τη συνηθισμένη εικόνα: ασυνήθιστες διαδρομές, επαναλαμβανόμενες πτήσεις, προσγειώσεις ή άλλες κινήσεις που δημιουργούν ερωτήματα και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για φορολογικό ή τελωνειακό έλεγχο.

Όταν εντοπίζεται μια τέτοια περίπτωση, οι πληροφορίες θα μπορούν να διασταυρώνονται με τα υπόλοιπα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Έτσι, πίσω από μια πτήση θα μπορεί να ελέγχεται ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, ποιος το εκμεταλλεύεται, ποιος το μισθώνει και –κυρίως– αν οι οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται γύρω από αυτό έχουν δηλωθεί στην Εφορία.

Τα ελικόπτερα άνοιξαν τον δρόμο

Η στροφή της ΑΑΔΕ προς τους αιθέρες δεν γίνεται τυχαία. Οι έλεγχοι που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ελικόπτερα, ιδιαίτερα σε νησιωτικούς προορισμούς, έχουν δείξει ότι πίσω από μία πτήση μπορεί να υπάρχει ένα αρκετά σύνθετο πλέγμα εταιρειών, μισθώσεων και οικονομικών συναλλαγών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν μπει στο στόχαστρο ελικόπτερα που πετούν ή προσγειώνονται σε μη αδειοδοτημένους χώρους στα νησιά. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην ίδια την πτήση, αλλά επεκτείνονται στην ιδιοκτησία, στη διαχείριση και στη φορολογική συμπεριφορά των εταιρειών που εμπλέκονται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελικοπτέρου ελληνικού νηολογίου που προσγειώθηκε σε νησί των Κυκλάδων. Από τις διασταυρώσεις προέκυψε ότι ανήκε σε κυπριακή εταιρεία, ενώ ως μισθωτής στην Ελλάδα εμφανιζόταν μη κερδοσκοπικό σωματείο και ως εκμεταλλεύτρια εταιρεία αεροπορικών μεταφορών και εκπαίδευσης πιλότων με έδρα αεροδρόμιο της Αττικής.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι μέσα από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και διαπίστωσαν αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματική χρήση του ελικοπτέρου, το οποίο μισθωνόταν σε τρίτους, και στα φορολογικά παραστατικά που είχαν εκδοθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούσαν τις 300.000 ευρώ.

Ένας ψηφιακός χάρτης φορολογικού κινδύνου

Το «ραντάρ» των πτήσεων αποτελεί μόνο το ένα σκέλος του νέου σχεδιασμού. Το δεύτερο είναι η γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS, μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα μπορεί να συνδέει πληροφορίες με συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία.

Στην πράξη δημιουργείται ένας ψηφιακός επιχειρησιακός χάρτης, στον οποίο μπορούν να «κουμπώνουν» στοιχεία από διαφορετικές πηγές. Κινήσεις αεροσκαφών, περιοχές ενδιαφέροντος, συναλλαγές και αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων μπορούν να συσχετίζονται, ώστε να αναδεικνύονται περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.

Και το ψηφιακό δίχτυ ανοίγει ακόμη περισσότερο. Τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να συνδυάζονται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, drones και τεχνικές ανάλυσης δικτύων κινδύνου.

Έτσι, μια «περίεργη» πτήση δεν θα αποτελεί απλώς μία κουκκίδα πάνω σε έναν χάρτη. Θα μπορεί να γίνεται η αρχή μιας αλυσίδας διασταυρώσεων, μέχρι οι ελεγκτές να διαπιστώσουν εάν πίσω από τη διαδρομή υπάρχει και φορολογικό ίχνος που αξίζει να ακολουθήσουν.

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