Όλοι μαζί και κάποιος-οι χώρια…

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Το κοντράστ των εικόνων στη Νέα Υόρκη ήταν σοκαριστικό.

Ένας ηγέτης (Νετανιάχου) πλήρως απομονωμένος, να μιλά σε άδεια αίθουσα του ΟΗΕ και έξω χιλιάδες διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για την γενοκτονία στη Γάζα. Ένας ηγέτης τον οποίο δεν επιθυμεί να συναντήσει κανείς – οι περισσότεροι μάλιστα εξ αυτών θα τον παρέδιδαν με μεγάλη ευχαρίστηση στις αρχές για να γίνουν τα δέοντα στο διεθνές ποινικό δικαστήριο που τον καταζητεί, καθώς έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Αυτή είναι η μία εικόνα – και «εικόνα»…

Η άλλη εικόνα είναι η θερμή συνάντηση που είχε αυτός ο ηγέτης με τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Θερμή» λες και όλα γίνονται στο… άχρονο και σε άλλη διάσταση – όχι στο σήμερα και εν μέσω παγκόσμιας κατακραυγής για τα όσα φρικώδη κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Προφανώς η συνάντηση επιβεβαιώνει απλώς ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις στον (ανθρωπιστικό) κανόνα…

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