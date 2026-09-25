Μετά τον Φειδία και τον Άδωνι, ο – πρώην κεντροαριστερός και νυν φιλελεύθερος Κασσελάκης, πήγε και στον Μπογδάνο…

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Η πολιτική… μετάλλαξη -ας την χαρακτηρίσουμε έτσι- του Στέφανου Κασσελάκη μέσα σε 1,5 χρόνο είναι πράγματι εντυπωσιακή.

Από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δήλωνε… φανατικά αριστερός, ο πρόεδρος των Δημοκρατών έκανε… νεοφιλελεύθερη στροφή (με ανακοίνωση μάλιστα, αφού αποχώρησαν δεκάδες στελέχη) και άρχισε τις συνεντεύξεις και τις συναντήσεις με δεξιούς και τελευταία και ακροδεξιούς.

Προηγήθηκε η συνάντηση/συζήτηση στην Κύπρο με τον Φειδία Παναγιώτου, η οποία προκάλεσε αίσθηση, αλλά πέρασε… αναίμακτα για τον ίδιο.

Ακολούθησε όμως εκείνη η παρτίδα… τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη, πάνω στο διάστημα που αποφάσισε πως δεν θέλει να εκφράζει την κεντροαριστερά (και επισήμως τουλάχιστον).

Χθες εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες στο Open χαμογελαστός, παραχωρώντας συνέντευξη στον… Κωνσταντίνο Μπογδάνο, κάτι που ως πρόεδρος «φιλελεύθερου κέντρου» μάλλον τον έκανε να αισθάνεται πιο άνετα. Φανταζόμαστε ότι αν δήλωνε ακόμη κεντροαριστερός δεν θα έκανε ένα τέτοιο βήμα μιλώντας σε έναν… φανατικό δεξιό. Ή μήπως όχι;

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