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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.07.2026 22:03

Από το στούντιο στα… court της Πολιτείας: Μια φιλία γεννιέται μεταξύ Άδωνι και Κασσελάκη

05.07.2026 22:03
tennis-adonis-kasselakis

Από πολιτικοί αντίπαλοι, σε διαδικτυακή συζήτηση και τώρα… παρέα για τένις.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασσελάκης φαίνεται πως ξεκινούν μία… δυνατή φιλία καθώς εθεάθησαν να παίζουν μαζί τένις στο κλαμπ της Πολιτείας.

Ο μέχρι πρόσφατα υποστηρικτής της Αριστεράς και τώρα Φιλελεύθερος, κατά δήλωση, Στέφανος Κασσελάκης, βρέθηκε μαζί με τον υπουργό Υγείας στο Politia Tennis Club και έπαιξαν τένις -αγαπημένο άθλημα του Αδωνι- προκειμένου να διασκεδάσουν.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 23:32
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