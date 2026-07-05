Από το στούντιο στα… court της Πολιτείας: Μια φιλία γεννιέται μεταξύ Άδωνι και Κασσελάκη

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Από πολιτικοί αντίπαλοι, σε διαδικτυακή συζήτηση και τώρα… παρέα για τένις.
Ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασσελάκης φαίνεται πως ξεκινούν μία… δυνατή φιλία καθώς εθεάθησαν να παίζουν μαζί τένις στο κλαμπ της Πολιτείας.
Ο μέχρι πρόσφατα υποστηρικτής της Αριστεράς και τώρα Φιλελεύθερος, κατά δήλωση, Στέφανος Κασσελάκης, βρέθηκε μαζί με τον υπουργό Υγείας στο Politia Tennis Club και έπαιξαν τένις -αγαπημένο άθλημα του Αδωνι- προκειμένου να διασκεδάσουν.
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