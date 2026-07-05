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05.07.2026 19:59

Ο Ρόκκος… απάντησε στον Γεωργιάδη για την ανάβασή του σε μηχανή χωρίς κράνος: «Από πότε θα ζητήσουμε άδεια για μία σκηνή;»

05.07.2026 19:59
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Ο Στέλιος Ρόκκος δεν άφησε αναπάντητη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος τον επέπληξε για το γεγονός ότι δεν φορούσε κράνος ενώ ήταν πάνω στη μηχανή του σε… γυρίσματα βιντεοκλίπ.

Ο υπ. Υγείας προσπάθησε να περάσει το μήνυμα ότι ο Ρόκκος στέλνει… λάθος μήνυμα με το να μη φοράει κράνος, αλλά ο τραγουδιστής του απάντησε.

«Πριν από λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μου μαζί με την γυναίκα μου γιατί σε αυτό το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο εδώ στη Λήμνο, κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι το “Πιο πολύ”. Σε εμένα αυτά να ξέρετε, κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα» είπε ο Στέλιος Ρόκκος.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά μηχανή. Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό γι’ αυτό, όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον. Από πότε, θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος»,πρόσθεσε, ενώ πέταξε και την μπηχτή του για τον υπ. Υγείας. 

«Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο»…

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