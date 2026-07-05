Ο Άδωνις την… είπε στον Ρόκκο για το κράνος στο νέο του βίντεο κλιπ

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ανάρτηση στο Instagram με πλάνα από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου.

Σε αυτά, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά κράνος, έχοντας συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», σχολιάζει στο Χ ο υπουργός Υγείας.

«Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο», επισημαίνει.

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… July 5, 2026

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