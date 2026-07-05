Ο Άδωνις την… είπε στον Ρόκκο για το κράνος στο νέο του βίντεο κλιπ

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Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ανάρτηση στο Instagram με πλάνα από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου.
Σε αυτά, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά κράνος, έχοντας συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.
«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», σχολιάζει στο Χ ο υπουργός Υγείας.
«Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο», επισημαίνει.
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