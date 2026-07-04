Ξεμένει από… δυνάμεις ο Φάμελλος λόγω των αποχωρήσεων



Οι συνεχείς αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν και μία παράπλευρη… ζημιά, πέρα από την αποδυνάμωση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδυναμώνουν και τον Σωκράτη Φάμελλο! Ειδικά ενόψει της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής που θα κρίνει εν πολλοίς όχι μόνο τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την τύχη του ίδιου του Φάμελλου, οι αποχωρήσεις είναι σαν… μαχαιριά!

Ενδεικτικά και μόνο: Καλπάκης (γραμματέας), Καραμέρος, Ζαχαριάδης (αμφότεροι εκπρόσωποι κατά περιόδους) και άλλοι, ήταν επιλογή του Φάμελλου που τον αφήνουν στα κρύα του λουτρού, καθώς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει μία καθαρή γραμμή.

Μήπως είναι η ώρα να πει κι ο ίδιος ό,τι τραβά η καρδιά του; Να παραιτηθεί δηλαδή και να πάει προς την ΕΛΑΣ; Αν πάλι φοβάται ότι ο δρόμος είναι κλειστός, ας μείνει και να οργανώσει (αν μπορεί βέβαια ακόμα) την αυτοτελή πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκοντας και συνεργασίες με δυνάμεις που θέλουν συνεργασίες – ο Τσίπρας δεν θέλει!

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