Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τους νέους μισθούς των Μητροπολιτών – Πόσα θα παίρνουν ακριβώς

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι νέες αποδοχές για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026.

Το νέο πλαίσιο μισθών αφορά τον Αρχιεπίσκοπο, τους εν ενεργεία και τιτουλάριους Μητροπολίτες, καθώς και τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους.

Πώς θα υπολογίζονται οι νέοι μισθοί για τους ιεράρχες

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οι εν ενεργεία Μητροπολίτες και οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90% του ποσού που λαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, ήτοι μηνιαίες αποδοχές ύψους 4.671,90 ευρώ μικτά.

Για τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους, οι αποδοχές ορίζονται στο 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, δηλαδή σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Σημειώνεται πως πέραν των νέων αποδοχών δεν θα καταβάλλεται καμία άλλη οικονομική παροχή, δηλαδή πρόσθετα ποσά που συνδέονται με έξοδα παράστασης, μετακινήσεις, συμμετοχές σε συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προηγούμενες ρυθμίσεις.

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