Αντίρριο: Το πανηγύρι μετατράπηκε σε… ρινγκ – Άγριος καβγάς, με τραπέζια και καρέκλες να εκτοξεύονται στον αέρα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι στο Αντίρριο, όταν μια διαμάχη μεταξύ δύο παρεών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, μπροστά στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το npress.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν μια παρέα νεαρών από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με ομάδα ντόπιων Ρομά που βρισκόταν επίσης στο πανηγύρι. Η λογομαχία γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε, με καρέκλες, τραπέζια και ποτήρια να εκτοξεύονται στον χώρο, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω από το σημείο της συμπλοκής προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Μπουνιές και κλωτσιές μπροστά στη σκηνή

Στο βίντεο από το περιστατικό καταγράφονται δεκάδες νεαροί να συμμετέχουν στη συμπλοκή, η οποία μεταφέρεται σε διαφορετικά σημεία του χώρου. Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές, την ώρα που άλλοι παρευρισκόμενοι απομακρύνονται για να αποφύγουν την ένταση.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ορχήστρα που βρισκόταν στη σκηνή συνέχισε κανονικά το μουσικό της πρόγραμμα, ενώ ακριβώς μπροστά της εξελισσόταν η συμπλοκή.

Διαβάστε επίσης:

Σίφνος: Σε μηχανική βλάβη συγκλίνουν οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου – Εξετάζεται η μεταφορά τμημάτων για έλεγχο

Με κόρνες πλοίων και καπνογόνα το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρύδη (Photos/Video)

Πάρος: Θαλαμηγός προσάραξε στα αβαθή στον κόλπο της Νάουσας – Σώοι και οι 19 επιβαίνοντες











