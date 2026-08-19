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19.08.2026 22:14

Αντίρριο: Το πανηγύρι μετατράπηκε σε… ρινγκ – Άγριος καβγάς, με τραπέζια και καρέκλες να εκτοξεύονται στον αέρα (Video)

19.08.2026 22:14
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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι στο Αντίρριο, όταν μια διαμάχη μεταξύ δύο παρεών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, μπροστά στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το npress.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν μια παρέα νεαρών από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με ομάδα ντόπιων Ρομά που βρισκόταν επίσης στο πανηγύρι. Η λογομαχία γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε, με καρέκλες, τραπέζια και ποτήρια να εκτοξεύονται στον χώρο, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω από το σημείο της συμπλοκής προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Μπουνιές και κλωτσιές μπροστά στη σκηνή

Στο βίντεο από το περιστατικό καταγράφονται δεκάδες νεαροί να συμμετέχουν στη συμπλοκή, η οποία μεταφέρεται σε διαφορετικά σημεία του χώρου. Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές, την ώρα που άλλοι παρευρισκόμενοι απομακρύνονται για να αποφύγουν την ένταση.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ορχήστρα που βρισκόταν στη σκηνή συνέχισε κανονικά το μουσικό της πρόγραμμα, ενώ ακριβώς μπροστά της εξελισσόταν η συμπλοκή.

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