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04.10.2026 21:59

Ιράν: Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου

04.10.2026 21:59
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Το γραφείο του Ιρανού προέδρου ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση του υπουργού Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντ, την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων της χώρας από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μοχσέν Πακνετζάντ, ο Χαμίντ Μπορντ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου του Ιράν, διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου με προεδρικό διάταγμα, αναφέρει το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

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