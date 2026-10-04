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04.10.2026 22:13

Τρόμος σε live μετάδοση στο Μεξικό: Αυτοκίνητο παρασύρει δημοσιογράφο εν ώρα ρεπορτάζ (Video)

04.10.2026 22:13
reporter mexico (1)

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Τον τρόμο σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση έζησε η δημοσιογράφος Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα στο Μεξικό, όταν την ώρα που κάλυπτε ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στο Μοντερέι παρασύρθηκε από άλλο αυτοκίνητο, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν στη λεωφόρο Morones Prieto, πραγματοποιώντας ζωντανή σύνδεση για τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται, όταν ο οδηγός οχήματος που περνούσε από το σημείο έχασε τον έλεγχο του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο.

Η κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή που το αυτοκίνητο παρέσυρε τη δημοσιογράφο, ενώ στη συνέχεια έμεινε στραμμένη στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ο οπερατέρ της, Κρίστο Άλμπερτο Μοράλες ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Μοντερέι.

Η ντε λα Ρόσα υπέστη πολλαπλούς μώλωπες και τραύματα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγμάτων.

Η ίδια η δημοσιογράφος εμφανίστηκε σε ανάρτηση της από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται εμφανίστηκε καθησυχαστική όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης και το ενδιαφέρον του.

«Είμαι ζωντανή από θαύμα», δήλωσε στην ανάρτηση της μετά το ατύχημα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τόσο της ίδιας όσο και του οπερατέρ της παρουσιάζει βελτίωση.

Η Άλμα ντε λα Ρόσα, η οποία έχει 35 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και η περιοχή είχε αποκλειστεί προληπτικά.

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