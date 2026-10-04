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04.10.2026 21:27

Μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα – Πρόγνωση Αρναούτογλου για νέο γύρο βροχών (Video)

04.10.2026 21:27
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Σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός μέσα στις επόμενες ώρες, με αποτέλεσμα τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη να αφήσουμε πίσω την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών.

Βέβαια, η θετική εικόνα δεν φαίνεται πώς θα κρατήσει αρκετά, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός θα χαλάσει εκ νέου μέσα στην εβδομάδα.

Βελτίωση για δύο μέρες

Η Δευτέρα αναμένεται να κυλήσει με αισθητά καλύτερες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγα φαινόμενα θα επιμείνουν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, αλλά θα περιοριστούν σταδιακά.

Την Τρίτη η βελτίωση θα είναι ακόμη πιο γενικευμένη, με τα περισσότερα τμήματα της χώρας να μην παρουσιάζουν αξιόλογα φαινόμενα. Μόνο στο Καστελόριζο ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες έως το πρωί.

Νέα μεταβολή του καιρού από Τετάρτη – Πόσο θα κρατήσει

Οι καλές καιρικές συνθήκες δεν θα κρατήσουν πολλές μέρες, καθώς από το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται νέα μεταβολή από τα δυτικά και τα βορειοδυτικά της χώρας.

Οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα και την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν. Το σύστημα που θα επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί ανατολικότερα και, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κατά το διάστημα 9 με 10 Οκτωβρίου ενδέχεται να επηρεάσει πρόσκαιρα και άλλες περιοχές της χώρας με κατά τόπους πιο έντονες βροχές.

Η νέα αυτή μεταβολή, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια και η βελτίωση αναμένεται να έρθει σχετικά γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Νοτιάδες, υγρασία, ομίχλη και άνοδος της θερμοκρασίας

Αλλαγές θα υπάρξουν και όσον αφορά τους ανέμους, καθώς τόσο την Τετάρτη, όσο και την Πέμπτη οι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν εξασθενήσει αισθητά, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα στραφούν σε νοτιάδες με την έλευση των βροχών.

Παράλληλα, αναμένεται αύξηση της υγρασίας, με πιθανότητα εμφάνισης πρωινών ομιχλών κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εκ νέου άνοδο, φτάνοντας την Τετάρτη και την Πέμπτη τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

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