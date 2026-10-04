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04.10.2026 20:03

Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

04.10.2026 20:03
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Αναστέλλεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Αμαρίου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Παράλληλα, οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, καθιστούν αναγκαία την αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 21:45
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