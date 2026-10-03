«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra – Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ελλάδα, Γαλλία και Σουηδία ενώνουν τις δυνάμεις τους κάτω από την ομπρέλα των υπερσύγχρονων φρεγατών FDI Belharra.

Με δεκατρία πλοία να έχουν ήδη παραγγελθεί και την ελληνική παρουσία να ισχυροποιείται με την επερχόμενη άφιξη του «Νέαρχος», η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποδεικνύει την ικανότητά της να απαντά στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις με τεχνολογίες αιχμής.

Η επιλογή του Πολεμικού Ναυτικού των φρεγατών FDI Belharra σύμφωνα με το enikos.gr, αποτέλεσε την καλύτερη διαφήμιση για τα γαλλικά ναυπηγεία, που μετά τις παραγγελίες του γαλλικού πολεμικού ναυτικού ήρθε ακόμη μία από την Σουηδία.

Συνολικά δεκατρείς φρεγάτες (Frigates) τύπου Defence and Intervention (FDI) Belharra έχουν παραγγελθεί μέχρι σήμερα από τρεις διαφορετικές ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ: την Ελλάδα, τη Γαλλία και προσφάτως τη Σουηδία.

Η πρόσφατη τελετή κοπής του χάλυβα για την πρώτη σουηδική φρεγάτα, η οποία θα φέρει την ονομασία FDI Luleå, ήρθε μόλις έναν μήνα μετά την επίσημη υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια τεσσάρων πλοίων από το Βασιλικό Ναυτικό της Σουηδίας.

Σύμφωνα με τους Γάλλους, «η ταχύτητα αυτή καταδεικνύει την τεχνολογική αρτιότητα, την ευελιξία και την απόλυτη ετοιμότητα της γαλλικής γραμμής παραγωγής να ανταποκριθεί στις επείγουσες απαιτήσεις εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στόλων σε ένα περιβάλλον αστάθειας, ρευστότητας και αυξημένων γεωπολιτικών απειλών».

Η Σουηδία μπαίνει στο κλαμπ των Belharra

Η επιλογή της Σουηδίας να εντάξει στο δυναμικό της τις φρεγάτες FDI σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή υψίστης σημασίας για την ενίσχυση της ναυτικής της κυριαρχίας στην περιοχή της Βαλτικής και της ευρύτερης Σκανδιναβίας. Η τελετή στο ναυπηγικό συγκρότημα του Λοριάν, στη Γαλλία, πραγματοποιήθηκε παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματουχών, με επικεφαλής τον Υποναύαρχο Fredrik Lindén, επικεφαλής Ναυτικών Συστημάτων στη σουηδική Υπηρεσία Αμυντικού Υλικού FMV, και την Πρέσβειρα της Σουηδίας στη Γαλλία, Caroline Vicini.

Η Σουηδία, μια χώρα με ναυτική παράδοση και αυστηρά κριτήρια επιλογής αμυντικού υλικού, επέλεξε τις FDI ως το εκείνο το πολεμικό πλοίο επιφανείας που μπορεί να εγγυηθεί απαράμιλλες επιδόσεις κάτω από τις πιο απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες. Η συνεργασία ανάμεσα στη Γαλλία και τη σουηδική αμυντική βιομηχανία βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σύμπραξη, η οποία εξασφαλίζει τη βαθιά μεταφορά τεχνογνωσίας, τη στενή διακρατική συνεργασία και την άμεση υποστήριξη του προγράμματος τόσο στη Γαλλία όσο και στα σουηδικά ναυπηγία.

Η «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

Για την Ελλάδα, η οικογένεια των φρεγατών FDI αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης του Πολεμικού Ναυτικού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αποτροπής, 30 χρόνια μετά την παραλαβή της τελευταίας φρεγάτας ΜΕΚΟ. Οι ελληνικές Belharra, γνωστές για τις μοναδικές και πρωτοπόρες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού και αντιαεροπορικού πολέμου μεγάλης εμβέλειας, αλλάζουν ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού στην Ανατολική Μεσόγειο και κατοχυρώνουν την ελληνική ναυτική υπεροχή.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο, που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας, γράφεται αυτές ακριβώς τις ημέρες στα ναυπηγεία του Λοριάν. Στις 30 Οκτωβρίου, στη γαλλική ναυπηγική βάση, είναι προγραμματισμένη η επίσημη ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra, την «Νέαρχος». Το υπερσύγχρονο αυτό πολεμικό πλοίο, φέροντας με τιμή το όνομα ενός εκ των σημαντικότερων ναυάρχων και εξερευνητών της αρχαιότητας, ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τα γαλλικά ύδατα και να βάλει πλώρη για την πατρίδα.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, η «Νέαρχος» αναμένεται να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Η άφιξή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα θα αποτελέσει μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας και μέγιστης στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας πολλαπλασιαστές ισχύος στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας και στέλνοντας ένα αδιαμφισβήτητο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η ελληνική σημαία κυριαρχεί με κύρος, αυτοπεποίθηση και τεχνολογική υπεροχή στις θάλασσες.

Κύριο χαρακτηριστικό των νέων φρεγατών είναι η ανεστραμμένη πλώρη, που εκτός από ταχύτητα προσφέρει ευστάθεια και ασφάλεια ακόμη και σε καταστάσεις θάλασσας υψηλής έντασης. Όπως επισημαίνει η κατασκευάστρια εταιρεία, κατά τη διάρκεια των παρθενικών ταξιδιών και των αυστηρών δοκιμών αποδοχής της πρώτης γαλλικής φρεγάτας, το πλοίο επιβεβαίωσε στην πράξη ότι διαθέτει επιχειρησιακή αντοχή μακράς διαρκείας και δυνατότητα προβολής ισχύος κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Η γραμμή παραγωγής στο Λοριάν λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, με αποδεδειγμένη ικανότητα παράδοσης δύο φρεγατών ανά έτος, γεγονός που διασφαλίζει ότι τα ναυτικά της Γαλλίας, της Ελλάδας και πλέον της Σουηδίας θα θωρακιστούν εγκαίρως.

Κι αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να αντιγράψει άμεσα η Ελλάδα, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ναυπηγεία, κάτι που δεν θα δημιουργήσει μόνο θέσεις εργασίας αλλά και ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα με τις χώρες που θα επιλέξουν τις ελληνικές πλώρες.

Διαβάστε επίσης:

Naval Group: Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των επόμενων Belharra

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παρέδωσαν στη Naval Group τέσσερα προεξοπλισμένα τμήματα για την τρίτη φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού

Η αμυντική «τρύπα» της τριετίας: Η Ελλάδα δηλώνει «πάνοπλη» το 2026 – Πότε όμως θα λειτουργήσουν πραγματικά οι εξοπλισμοί;