Naval Group: Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των επόμενων Belharra

Ως καθοριστική χρονιά για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό περιγράφει το 2026 η Naval Group, η γαλλική εταιρεία που κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI (Belharra).

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι μετά την παράδοση το 2025 της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις τέσσερις FDI που ναυπηγούνται για την Ελλάδα, σε εξέλιξη βρίσκεται σε συνεργασία με Γάλλους και Έλληνες εταίρους η κατασκευή των τριών επόμενων μονάδων, «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής».

Η φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου 2026, ενώ μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται η παράδοση των δύο επόμενων πλοίων, «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Σε ό,τι αφορά στην πρόοδο του προγράμματος, η Naval Group αναφέρει ότι οι θαλάσσιες δοκιμές του «Νέαρχου» ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθούν «οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα», με την παράδοση να εκτιμάται για τον Οκτώβριο του 2026.

Για τη φρεγάτα «Φορμίων», την τρίτη που θα παραλάβει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου. «Αυτή η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια και την πρόωση (ταχύτητα, ευελιξία)», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Χάρη στη διαδικασία παραγωγής – κύτος και PSIM παράλληλα – οι κύριοι αισθητήρες Combat Systems μπορούν ακόμη και να δοκιμαστούν ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη περίοδο», εξηγεί η Naval Group.

«Αυτό το ορόσημο είναι και η επιτυχία του σταθερού και φιλόδοξου σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group καθώς η φρεγάτα μεταφέρει πολυάριθμα υλικά που παράγονται στην Ελλάδα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τα υλικά παραδίδονται «στην ώρα τους», με την εταιρεία να αναφέρει ότι η AKMON παρέχει κονσόλες, η METLEN τορπιλοθύρες, η KAFKAS ηλεκτρικούς πίνακες, η Marita HELLAS σωσίβιες σχεδίες, η MEVACO εξοπλισμό θαλάσσιων συστημάτων, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας προεξοπλισμένα κύτη και η VIKING NORDSAFE HELLAS τα RHIB.

Η παράδοση της φρεγάτας τοποθετείται στο τέλος του έτους.

Για τη φρεγάτα «Θεμιστοκλής», την τέταρτη που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025, έχουν ήδη συναρμολογηθεί τα προεξοπλισμένα μπλοκ από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.

Παράλληλα, το κύτος εξελίσσεται στην αποβάθρα και πρόσφατα επιπλέει για αλλαγή θέσης, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες συναρμολόγησης και εξοπλισμού (υγρά, μόνωση, σωληνώσεις, ηλεκτρικά, πρόωση, βαφές), μαζί με την κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM).

Φρεγάτες FDI: Σύγχρονες δυνατότητες σε όλο το φάσμα ναυτικών επιχειρήσεων

Ως φρεγάτα πρώτης γραμμής, η FDI έχει αποδείξει τις δυνατότητές της σε όλους τους τομείς του ναυτικού πολέμου (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, επιφανείας και ασύμμετρων απειλών).

Επεκτάσιμη και ευέλικτη, αναφέρει η Naval Group, συνδυάζει όλα τα πεδία επιχειρήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο δύναμης κρούσης, των σημερινών και αναδυόμενων απειλών, όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και σύνθετες ασύμμετρες απειλές.

Η σχεδίασή της και η συμπαγής της μορφή την καθιστούν κατάλληλη για ποικίλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: 122 μ.

Πλάτος: 18 μ.

Ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αυτονομία: 45 ημέρες

Χωρητικότητα: Πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες

Ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής αλυσίδας

Στο πλαίσιο του σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation) του 2022, έχουν υπογραφεί πάνω από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ελληνικών και γαλλικών FDI.

Πέρα από το πρόγραμμα των φρεγατών, το σχέδιο έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εντάσσοντας ελληνικές επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα.

Σήμερα, 75 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στην πλατφόρμα προμηθευτών της Naval Group.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) ενισχύεται στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.

Σε επίπεδο συνεργασιών, τον Μάρτιο η Naval Group και η METLEN υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για υποβρύχια και πλοία επιφανείας. Επίσης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Ημέρα Συνεργατών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Partners Day), με περίπου 100 συμμετέχοντες από εταιρείες, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Τον Μάιο υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με τη Mevaco και την AKMON S.A. για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, το καθένα με πάνω από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις FDI.

Από το 2022, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για ελληνικά και γαλλικά προγράμματα FDI, με 15 από τα 21 τμήματα ήδη παραδομένα, ενώ επόμενη αποστολή προγραμματίζεται για το καλοκαίρι.

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