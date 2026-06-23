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23.06.2026 20:37

Αποκαλυπτική η βαλλιστική έκθεση για τα Βορίζια: Έπεσαν 124 κάλυκες από 13 όπλα 

23.06.2026 20:37
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Τουλάχιστον 124 κάλυκες από 13 διαφορετικά όπλα έπεσαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στα Βορίζια, που οδήγησε στον θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Από το σημείο περισυνελέγησαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται, σύμφωνα με το Cretalive ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.

Ο Φανούρη Καργάκη δέχθηκε πυρά από τουλάχιστον δύο Καλάσνικοφ. Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες Καλάσνικοφ συνολικά, που έχουν διαχωριστεί σε ομάδες ανάλογα με τον τύπο όπλου από τον οποίο προέρχονται. Γι’ αυτό και οι ειδικοί κάνουν λόγο για τέσσερα διαφορετικά όπλα από τα οποία πυροδοτήθηκαν οι 76 συνολικά κάλυκες. Ειδικότερα πυροδοτήθηκαν ανά όπλο 16 κάλυκες, 21 κάλυκες, 27 κάλυκες και 12 κάλυκες.

Η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ’ αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα Καλάσνικοφ.

Εξίσου ενδιαφέρον, όμως είναι ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 Καλάσνικοφ. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη. Συνεπώς οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ.

Η έκθεση, δηλαδή, πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα Kalashnikov έριξε τη φονική βολίδα.

Ορισμένοι κάλυκες πυροδοτήθηκαν από το ίδιο 9άρι που είχε εμπλοκή σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι. Είναι ένα όπλο που συνδέει δηλαδή τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου πέντε ετών.

Από την έκθεση, πάντως, προκύπτουν καίρια ερωτηματικά όπως:

  • ποια και πού είναι η φονική βολίδα που έκοψε το νήμα της ζωής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη;
  • ποιο είναι το Καλάσνικοφ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Φανούρη Καργάκη;
  • πόσοι τελικά πυροβολούσαν το μοιραίο πρωινό;
  • τα 13 όπλα που αναφέρονται στην έκθεση, χρησιμοποιήθηκαν στο επίμαχο συμβάν κάποια ίχνη προέρχονται από παλαιότερους πυροβολισμούς;
  • το μήκος κύματος είναι και η ερώτηση γιατί βρέθηκαν τόσοι πολλοί κάλυκες σε δημόσιο δρόμο; Προέρχονται από τα πυρά του επίμαχου συμβάντος ή αφορά και κάλυκες παλαιότερων περιστατικών ή άσκοπων πυροβολισμών;
  • πόσοι τελικά ήταν εκείνοι που πυροβόλησαν με καλάσνικοφ; Υπήρξαν τέσσερις διαφορετικοί χειριστές ή λιγότεροι που χρησιμοποίησαν περισσότερα όπλα;
  • σε ποιον ανήκει το όπλο που συνδέεται με παλαιότερες υποθέσεις στο Τυμπάκι;

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