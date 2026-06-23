Την Παρασκευή απολογείται ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Ήταν της στιγμής», λέει η υπεράσπιση 

Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (26/6) ζήτησε και έλαβε ο 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 43χρονος δήλωσε δια του δικηγόρου μετανιωμένος.

«Ήταν της στιγμής»

Νωρίτερα, οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας δικαστήρια Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί για παράνομη καλλιέργεια φυτειών κάνναβης. Ο δικηγόρος του, μιλώντας στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι η δολοφονία έγινε εν βρασμώ ψυχής, σκιαγραφώντας και την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. «Ήταν της στιγμής κάποιος, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει δεν ομολογεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεύτερο τέρας η γυναίκα του»

Συγγενής της αδικοχαμένης Σταυρούλας συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια για να τον αποδοκιμάσουν.

«Δεν ήθελα να τον ξαναδώ, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει», είπε ο αδελφός της Σταυρούλας στις κάμερες.

Ο αδελφός της αποκάλυψε ότι σκοπεύει να μηνύσει τη σύζυγο του 43χρονου. «Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι πρέπον να βγαίνει και να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν, με τη δήλωση που έκανε».

Σχολίασε ακόμα ότι η σύζυγος του 43χρονου επιχειρεί ακόμα να τον ενοχοποιήσει. «Ξέρετε τι λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει». Η κηδεία της Σταυρούλας θα τελεστεί αύριο στις 11.00 στο Βαρύπετρο.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη ο θάνατος της επήλθε από τα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι με κούτσουρο. Τα τραύματα που της κατάφερε με μαχαίρι ήταν επιφανειακά και εισχώρησαν στον θώρακα της.

Δείγματα που πάρθηκαν από διάφορα σημεία της σορού θα σταλούν για ανάλυση, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο. Ο 43χρονος δράστης την έθαψε δεμένη και φιμωμένη.

Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει το ακριβές κίνητρο του δράστη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μάλωσαν για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σπίτι και ότι εκείνη άρπαξε ένα διακοσμητικό μπουκάλι για να τον χτυπήσει. Κατάφερε να την αφοπλίσει και τη χτύπησε με αυτό στο κεφάλι, αλλά δεν έμεινε σε αυτό χρησιμοποίησε μαξιλάρι και ξύλο για να τη σκοτώσει.

Στη συνέχεια άρχισαν οι προσπάθειες να συγκαλύψει το έγκλημα του: μετέφερε το σώμα της σε σακούλες, καθάρισε τον χώρο και έκανε αναλήψεις με τις κάρτες της για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ζωντανή.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάστηκε το σπίτι του 43χρονου και το αυτοκίνητο του με ειδικά φωτιστικά μέσα μεθόδου Bluestar, που εντοπίζουν τις κηλίδες αίματος. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το γενετικό υλικό ανήκε στην 45χρονη.

Διαβάστε επίσης

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία φωτογραφία της 45χρονης πριν τη δολοφονία της (photos/videos)

Σοκάρουν οι δηλώσεις της συζύγου του 43χρονου δολοφόνου της Σταυρούλας: Κάνει λόγο για σκευωρία και αμφισβητεί το κίνητρο – «Του έχουν στήσει πλεκτάνη» (Video)

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη