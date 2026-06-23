Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων σις 10 το πρωί, ο 43χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

«Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να εισαι» φώναζαν συγκεντρωμένοι έξω από τα γραφεία της Εισαγγελίας.

Η μεταγωγή του 43χρονου από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων έγινε κάτω από δρακόντεια αστυνομικά μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή για την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται ο Εισαγγελέας να του ασκήσει δίωξη για την ανθρωποκτονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ενοικίαζε κατοικία της 45χρονης, την περασμένη Κυριακή ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στις Αρχές το σημείο, όπου είχε κρύψει το πτώμα τηςτο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και πολύ κακή κατάσταση.

«Η γυναίκα του είναι χειρότερο τέρας κι απ’ αυτόν»

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ζητούν δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης.

«Έιναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν» τόνισε ο αδερφός της Γιάννης στο zarpanews.gr

Στο μεταξύ αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας

Σοκ και αποτροπιασμό

Στο μεταξύ εξακολουθούν να προκαλούν στην τοπική κοινωνία σοκ και αποτροπιασμό οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Στο μεταξύ σοκ και αποτροπιασμό εξακολουθούν να προκαλούν στην τοπική κοινωνία όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες δολοφονίας της άτυχης 45χρονης

Η γυναίκα φαίνεται πως υπέστη πολύωρο μαρτύριο πριν χάσει τη ζωή της, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μέσα από κρίσιμα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι μπίρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιφανειακές.

Το τελικό και μοιραίο πλήγμα αποδίδεται στο χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι, το οποίο και επέφερε τον θάνατό της.

«Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου», είπε κυνικά ο ενοικιαστής που τη σκότωσε.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, να την έδεσε και να τη μετέφερε με όχημα σε χωράφι στον Βατόλακκο. Εκεί, αφού έσκαψε λάκκο, προχώρησε στην ταφή της.

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