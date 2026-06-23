Πανελλαδικές 2026: Στα Γαλλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026.

Οι εξεταζόμενοι έπρεπε να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00, ενώ η εξέταση ξεκίνησε στις 08:30.

Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Γαλλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται, ότι απομένουν δύο ακόμη ημέρες Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ιταλικά ενώ την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με το μάθημα των Ισπανικών.

Την ίδια ημέρα, Πέμπτη 25/6, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

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